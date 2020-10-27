«Аталанта» — «Аякс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

«Аталанта»
После первого тура Лиги чемпионов футбольный клуб из Бергамо с тремя очками на счету идет первым в Группе D с разницей голов — 4:0. На старте еврокубков «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» (4:0).
В чемпионате Италии «провинциалы» успели принять участие в пяти матчах. В этих играх они заработали 9 очков, а в таблице заняли шестую позицию.
В трех стартовых турах подопечные Джана Пьеро Гасперини победили. «Аталанта» с крупным счетом обыграла «Торино» (4:2), «Лацио» (4:1) и «Кальяри» (5:2).
А 17 октября команда из Бергамо потерпела поражение от «Наполи» (1:4). После встречи в Лиге чемпионов «Аталанта» опять уступила в Серии А. На сей раз она проиграла «Сампдории» (1:3).
«Аякс»
Нидерландская команда из Амстердама после первого тура осталась без набранных очков. В дебютном матче группового раунда ЛЧ она дома уступила «Ливерпулю» (0:1).
В Эредивизи «Аякс» за шесть поединков заработал 15 баллов. С разницей голов — 24:3 он идет первым в таблице и опережает «Витесс» по дополнительным показателям.
В первых трех турах чемпионата Нидерландов «Аякс» переиграл «Спарту» (1:0), «Валвейк» (3:0) и «Витесс» (2:1). А 4 октября было поражение от «Гронингена» (0:1).
После паузы на матчи сборных «Аякс» дома разгромил «Херенвен» (5:1), а в недавней игре в гостях команда из Амстердама катком прошлась по бедному «Венло» (13:0).
Прогноз и ставка
На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.44, а на победу «Аякса» — 3.98.
В своих чемпионатах две команды продолжают демонстрировать высокую результативность практически в каждом матче.
В очной битве оба клуба сыграют открыто и зрелищно. Голы не заставят себя долго ждать. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.87. 0