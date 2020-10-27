«Аталанта» — «Аякс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Аякс».

«Аталанта»

После первого тура Лиги чемпионов футбольный клуб из Бергамо с тремя очками на счету идет первым в Группе D с разницей голов — 4:0. На старте еврокубков «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» (4:0).

В чемпионате Италии «провинциалы» успели принять участие в пяти матчах. В этих играх они заработали 9 очков, а в таблице заняли шестую позицию.

В трех стартовых турах подопечные Джана Пьеро Гасперини победили. «Аталанта» с крупным счетом обыграла «Торино» (4:2), «Лацио» (4:1) и «Кальяри» (5:2).

Все прогнозы на футбол

А 17 октября команда из Бергамо потерпела поражение от «Наполи» (1:4). После встречи в Лиге чемпионов «Аталанта» опять уступила в Серии А. На сей раз она проиграла «Сампдории» (1:3).

«Аякс»

Нидерландская команда из Амстердама после первого тура осталась без набранных очков. В дебютном матче группового раунда ЛЧ она дома уступила «Ливерпулю» (0:1).

В Эредивизи «Аякс» за шесть поединков заработал 15 баллов. С разницей голов — 24:3 он идет первым в таблице и опережает «Витесс» по дополнительным показателям.

В первых трех турах чемпионата Нидерландов «Аякс» переиграл «Спарту» (1:0), «Валвейк» (3:0) и «Витесс» (2:1). А 4 октября было поражение от «Гронингена» (0:1).

После паузы на матчи сборных «Аякс» дома разгромил «Херенвен» (5:1), а в недавней игре в гостях команда из Амстердама катком прошлась по бедному «Венло» (13:0).

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.44, а на победу «Аякса» — 3.98.

В своих чемпионатах две команды продолжают демонстрировать высокую результативность практически в каждом матче.

В очной битве оба клуба сыграют открыто и зрелищно. Голы не заставят себя долго ждать. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.87. 0