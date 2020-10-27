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    Сколько голов забьют команды в Бергамо?

    «Аталанта» — «Аякс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Аякс»
    Душан Тадич
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Аякс».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 27 Октября 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    Коэффициенты на матч
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    «Аталанта»

    После первого тура Лиги чемпионов футбольный клуб из Бергамо с тремя очками на счету идет первым в Группе D с разницей голов — 4:0. На старте еврокубков «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» (4:0).

    В чемпионате Италии «провинциалы» успели принять участие в пяти матчах. В этих играх они заработали 9 очков, а в таблице заняли шестую позицию.

    В трех стартовых турах подопечные Джана Пьеро Гасперини победили. «Аталанта» с крупным счетом обыграла «Торино» (4:2), «Лацио» (4:1) и «Кальяри» (5:2).

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    А 17 октября команда из Бергамо потерпела поражение от «Наполи» (1:4). После встречи в Лиге чемпионов «Аталанта» опять уступила в Серии А. На сей раз она проиграла «Сампдории» (1:3).

    «Аякс»

    Нидерландская команда из Амстердама после первого тура осталась без набранных очков. В дебютном матче группового раунда ЛЧ она дома уступила «Ливерпулю» (0:1).

    В Эредивизи «Аякс» за шесть поединков заработал 15 баллов. С разницей голов — 24:3 он идет первым в таблице и опережает «Витесс» по дополнительным показателям.

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    • В первых трех турах чемпионата Нидерландов «Аякс» переиграл «Спарту» (1:0), «Валвейк» (3:0) и «Витесс» (2:1). А 4 октября было поражение от «Гронингена» (0:1).

    После паузы на матчи сборных «Аякс» дома разгромил «Херенвен» (5:1), а в недавней игре в гостях команда из Амстердама катком прошлась по бедному «Венло» (13:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.44, а на победу «Аякса» — 3.98.

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    В своих чемпионатах две команды продолжают демонстрировать высокую результативность практически в каждом матче.

    В очной битве оба клуба сыграют открыто и зрелищно. Голы не заставят себя долго ждать. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.87. 0

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    «Аталанта» — «Аякс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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