Самедов: Ничья на выезде будет неплохим результатом для «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» и сборной Россииподелился ожиданиями от игры своей бывшей команды в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против

«"РБ Зальцбург" — сильная австрийская команда, они каждый год продают новых футболистов, то есть у них постоянно появляются звезды, которые потом переходят в топ-чемпионаты, это тоже говорит об их уровне. Будет непросто, но шансы есть всегда и надежда тоже.

Нужно ли выпускать Зе Луиша с первых минут на этот матч? Не знаю, выйдет ли он в основе и стоит ли это делать, там есть как минимум три хороших нападающих, и кого решит использовать тренерский штаб, мне сложно сказать. Думаю, что любые набранные очки будут неплохим результатом для "Локомотива", даже если это будет 1 очко, то это тоже позитивный момент.

В любом случае, понятно, что хочется победить, но повторюсь, "Зальцбург" — хорошая команда и это Лига чемпионов, где не бывает легких соперников, и у "Локомотива" такая группа, что даже 1 очко на выезде — это действительно очень хороший результат», — цитирует Самедова Sport24.

Поединок состоится в Австрии 21 октября и начнется в 19:55 по мск. 0