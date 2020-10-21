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    «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Реал Мадрид — Шахтёр Д. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.10.2020)

    Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 19:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д».

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    Составы команд:

    «Реал Мадрид»: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Лука Йович, Родриго.

    «Шахтёр Д»: Анатолий Трубин, Додо, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Маркос Антониу, Марлос, Тете, Манор Соломон, Maycon Barberan, Дентиньо.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Предыдущий матч соперников: «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид» 3:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 2.60.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Реал Мадрид» со счетом 3:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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