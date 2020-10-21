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    Лисакович назвал свой гол в Лиге чемпионов «мечтой»

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    Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович забил гол «Зальцбургу» (2:2) в Лиге чемпионов и поделился эмоциями сразу после матча.

    Виталий Лисакович
    Виталий Лисакович

    «Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта. На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график.

    Мне нужно было плотно играть по опорным полузащитникам. Думаю, установку удалось выполнить, хотя в некоторых моментах можно было играть быстрее.

    Да, отмечу действия Зе Луиша в моменте с голом. Мне показалось, что вратарь сам себе закинул мяч в ворота. Подача была хорошей, я оказался один на дальней штанге. Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол — это мечта. Я маленький был, смотрел по телевизору, как играют. Атмосфера конечно не та, все по-другому. Забить при неполном стадионе — совсем другое.

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    • "Зальцбург" — это очень молодая и быстрая команда, которая много забивает. Дома будем играть первым номером и постараемся набрать три очка. Но ответная игра еще не скоро», — приводит слова Лисаковича официальный сайт «Локомотива». 0

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