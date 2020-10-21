«Зальцбург» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Московскийна выезде сыграл вничью с(2:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче на 19-й минуте открыли москвичи. Миранчук от угла поля исполнил подачу на ближнюю штангу, Жемалетдинов сделал скидку в центр штрафной «Зальцбурга», откуда Эдер головой направил мяч в ворота.

На 45-й минуте разыграли австрийцы угловой с передачей Юнузовича к линии штрафной «Локо», где Собослаи позволил себе мяч обработать, а далее исполнить подготовленный удар — от перекладины и в сетку ворот.

А на 50-й минуте «Зальцбург» вышел вперед. Дака принял передачу в штрафной, зряче покатил к радиусу, откуда Юнузович нанёс беспрепятственный удар — мяч после рикошета от ноги Куликова залетел в угол ворот «Локомотива».

На 75-й минуте Живоглядов справа выполнил классную подачу на дальний угол вратарской «Зальцбурга», где защитники не уследили за Лисаковичем, который головой пробил под ближнюю штангу — мяч от рук вратаря отправился за «ленточку».

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Зальцбург — Локомотив 2:2 Голы: 0:1 Эдер (19'), 1:1 Доминик Собослаи (45'), 2:1 Златко Юнузович (50'), 2:2 Виталий Лисакович (75') Зальцбург: Чичан Станкович, Альберт Вальчи, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Доминик Собослаи, Златко Юнузович (Ноа Окафор, 84'), Мохамед Камара (Масая Окугава, 73'), Энок Мвепу, Секу Койта (Мергим Бериша, 53'), Патсон Дака Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Виталий Лисакович, 69'), Рифат Жемалетдинов (Франсуа Камано, 63'), Даниил Куликов, Фёдор Смолов (Дмитрий Рыбчинский, 63'), Эдер (Зе Луиш, 69') Предупреждения: Доминик Собослаи (41'), Даниил Куликов (80')

Команды выступают в группе A. В другом матче сегодня в Мюнхене сыграют «Бавария» и мадридский «Атлетико». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Во втором туре 27 октября состоятся встречи «Локомотив» — «Бавария» и «Атлетико» — «Зальцбург». 0