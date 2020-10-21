«Зальцбург» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 19-й минуте открыли москвичи. Миранчук от угла поля исполнил подачу на ближнюю штангу, Жемалетдинов сделал скидку в центр штрафной «Зальцбурга», откуда Эдер головой направил мяч в ворота.
На 45-й минуте разыграли австрийцы угловой с передачей Юнузовича к линии штрафной «Локо», где Собослаи позволил себе мяч обработать, а далее исполнить подготовленный удар — от перекладины и в сетку ворот.
А на 50-й минуте «Зальцбург» вышел вперед. Дака принял передачу в штрафной, зряче покатил к радиусу, откуда Юнузович нанёс беспрепятственный удар — мяч после рикошета от ноги Куликова залетел в угол ворот «Локомотива».
На 75-й минуте Живоглядов справа выполнил классную подачу на дальний угол вратарской «Зальцбурга», где защитники не уследили за Лисаковичем, который головой пробил под ближнюю штангу — мяч от рук вратаря отправился за «ленточку».
Команды выступают в группе A. В другом матче сегодня в Мюнхене сыграют «Бавария» и мадридский «Атлетико». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Во втором туре 27 октября состоятся встречи «Локомотив» — «Бавария» и «Атлетико» — «Зальцбург». 0