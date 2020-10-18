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    «Шальке» поделил очки с «Унионом»

    «Шальке» — «Унион»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Унион Берлин Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Гельзенкирхенский «Шальке» на своем поле сыграл вничью с берлинским «Унионом» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 55-й минуте открыли гости — отличился защитник Марвин Фридрих. На 69-й минуте нападающий хозяев Гонсало Пасьенса сравнял счет.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Унион 1:1
    Голы: 0:1 Марвин Фридрих (55'), 1:1 Гонсало Пасьенса (69') Шальке 04: Фредерик Реннов, Kilian Ludewig, Матия Настасич, Бастиан Очипка, Салиф Сане, Омар Маскарель, Бенито Раман (Алессандро Шёпф, 82'), Набиль Бенталеб, Стивен Скрыбски, Can Bozdogan (Амин Арит, 61'), Ведад Ибишевич (Гонсало Пасьенса, 56') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Кристофер Ленц, Кристофер Триммель, Робин Кнохе, Макс Крузе (Маркус Ингвартсен, 77'), Мариус Бюльтер (Keita Endo, 90'), Гриша Прёмель, Шеральдо Бекер (Кристиан Гентнер, 77'), Роберт Андрих, Йоэль Похьянпало (Тайво Авонийи, 67') Предупреждения: Стивен Скрыбски (71'), Гриша Прёмель (74'), Гонсало Пасьенса (77'), Амин Арит (83')

    После этого матча «Шальке» с одним очком поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион» с 5 очками — на 10-й строчке. 0

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