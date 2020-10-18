Гендиректор «Рубина»: Наша цель — не переигровка, а признание ошибки Вилкова

Генеральный директор «Рубина»рассказал, что клуб будет требовать признать ошибку судьи в матче 11-го тура РПЛ с(1:3).

Напомним, казанцы недовольны действиями арбитра Михаила Вилкова в эпизоде с назначением пенальти за игру рукой у полузащитника Ильи Самошникова в первом тайме.

Клуб подал претензию в КДК РФС, сославшись на пункт протокола об использовании VAR, при условии которого матч может быть переигран. В РФС не видят оснований для переигровки матча.

«Я хочу, чтобы все нас правильно поняли. Да, мы подали протест в КДК РФС. Но наша цель — не переигровка матча.

Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться VAR, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим?

В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола VAR.

Разговор не идет о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если ее не признают, то всё бесполезно.

Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола ВАР не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда.

Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены.», — приводит слова функционера «Бизнес-Онлайн».

На данный момент «Рубин» находится на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. 0