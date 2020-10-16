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    Шатов: Переход из «Зенита» в «Сочи» стал бы футбольным преступлением

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    Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал, как отказался переходить из «Зенита» в «Сочи».

    Олег Шатов
    Олег Шатов

    «В "Сочи" меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в "Сочи" на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с "Зенитом". На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в "Сочи" я ни при каких условиях не поеду.

    А что мне там делать, когда я могу остаться в "Зените", бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в "Сочи"? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

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    • Я общался гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в "Сочи" только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в "Зените". Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в "Сочи". И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать», — приводит слова Шатова Sport24. 0

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