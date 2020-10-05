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    Ротенберг: «Сочи» готовы забрать Кокорина из «Спартака»

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов арендовать у «Спартака» нападающего Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Кокорин играл за «Сочи» во второй половине прошлого сезона.

    «Не знаю, что сейчас происходит с Кокориным. Я с ним в последнее время не разговаривал. Даже толком не в курсе, что с ним сейчас случилось.

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    • Конечно, я был бы не против снова взять его в аренду. Но вы поймите и другую вещь — его же не просто так в "Спартак" позвали. Это топовый игрок. Не знаю, почему все время восстанавливается... Вопрос к медицинскому штабу москвичей.

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    • И я не знаю, захочет ли он опять в "Сочи". Саша ведь объяснял мне, что пошел в "Спартак" на повышение. У него семья, дети. А у нас еще молодая команда», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что Кокорин пропустит ближайшие матчи из-за очередной травмы. 0

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