Ротенберг: «Сочи» готовы забрать Кокорина из «Спартака»

Президент «Сочи»заявил, что готов арендовать у «Спартака» нападающего

Кокорин играл за «Сочи» во второй половине прошлого сезона.

«Не знаю, что сейчас происходит с Кокориным. Я с ним в последнее время не разговаривал. Даже толком не в курсе, что с ним сейчас случилось.

Конечно, я был бы не против снова взять его в аренду. Но вы поймите и другую вещь — его же не просто так в "Спартак" позвали. Это топовый игрок. Не знаю, почему все время восстанавливается... Вопрос к медицинскому штабу москвичей.

И я не знаю, захочет ли он опять в "Сочи". Саша ведь объяснял мне, что пошел в "Спартак" на повышение. У него семья, дети. А у нас еще молодая команда», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Кокорин пропустит ближайшие матчи из-за очередной травмы. 0