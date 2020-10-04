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    «Зенит» и «Сочи» могут обменяться игроками

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    «Зенит» и «Сочи» могут обменяться защитниками, сообщает «Чемпионат».

    Денис Терентьев
    Денис Терентьев

    Как утверждает источник, в петербургский клуб может перейти Кирилл Заика, а в обратном направлении проследует Денис Терентьев.

    В прошлом сезоне 28-летний Терентьев провел два матча за петербуржцев, а позже был отдан в аренду «Уфе», где сыграл 10 игр и забил один мяч. В текущем сезоне принял участие в одном матче чемпионата России

    Заика перешел в «Сочи» из «Химок» в 2018 году. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах РПЛ и отдал одну результативную передачу. 0

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