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    Орлов: Не удивлюсь, если Кокорин уйдет в другой клуб в это окно

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о новой травме нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Я могу только посочувствовать Кокорину, видимо, снова травма какая-то.

    Но я не удивлюсь, если он в это трансферное окно уйдет в другой клуб. От Кокорина все можно ожидать. Но раз травма, то ничего не поделать.

    "Спартак" так-то сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон сегодня очень хорошо себя проявляют и без Кокорина, поэтому "Спартак" идет на первом месте.

    Так бывает, он пока не внес свой вклад в игру "Спартака", Малком тоже в первое время долго не играл», — сказал Орлов Sport24. 0

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