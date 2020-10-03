Орлов: Не удивлюсь, если Кокорин уйдет в другой клуб в это окно

Комментаторвысказался о новой травме нападающего «Спартака»

«Я могу только посочувствовать Кокорину, видимо, снова травма какая-то.

Но я не удивлюсь, если он в это трансферное окно уйдет в другой клуб. От Кокорина все можно ожидать. Но раз травма, то ничего не поделать.

"Спартак" так-то сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон сегодня очень хорошо себя проявляют и без Кокорина, поэтому "Спартак" идет на первом месте.

Так бывает, он пока не внес свой вклад в игру "Спартака", Малком тоже в первое время долго не играл», — сказал Орлов Sport24. 0