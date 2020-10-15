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    Саутгейт: К сожалению, удаление и пенальти все испортили

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал домашнее поражение от Дании (0:1) в матче Лиги наций.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт

    «Горжусь тем, как парни играли сегодня. Казалось, что мы прекрасно играли в составе 11 человек и доставляли им большие проблемы на правом фланге.

    К сожалению, удаление и пенальти все испортили. Мы проявили стойкость и показали отличный пример того, как прагматично играть вдесятером и даже прессинговать соперника.

    Их вратарь сделал потрясающий сейв и сохранил счет в пользу Дании. Я очень горжусь парнями за последние 10 дней, они учатся и совершенствуются. Мы внесли ряд изменений в нашу подготовку и показали стойкость.

    Влияние красной карточки Магуайра? Самое неприятное то, что мы так хорошо играли, так хорошо контролировали мяч и хорошо сдерживали атаки, но это футбол.

    Моменты меняют ход игры, и вы не можете себе позволить оставаться в меньшинстве на любом уровне игры.

    Удаление Риса Джеймса в конце, как мне сказали, было за споры с арбитром. Для молодого игрока это неприемлемо.

    Я думал, что его индивидуальное выступление было выдающимся, с мячом и без мяча. Его комбинации с Маунтом и полузащитниками по правому флангу действительно вскрыли соперника», сказа тренер Sky Sports. 0

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