«Оренбург» одолел «Чайку», «Крылья Советов» победили «Спартак-2»

в гостевом матче 15-го тура первенства ФНЛ оказался сильнееиз Песчанокопского — 1:0.

Единственный мяч во встрече был забит в первом тайме полузащитником Жигой Шкофлеком.

Футбол. Россия. ФНЛ Чайка — Оренбург 0:1 Гол: 0:1 Жига Шкофлек (38') Чайка: Ruslan Yunusov, Али Гаджибеков (Merab Garnovskiy, 79'), Антон Пискунов, Leo Goglichidze, Radik Khayrullov, Alan Chochiyev (Maksim Vasiljev, 85'), Artem Kulishev, Vasiliy Aleynikov, Igor Leontyev, Petr Volodkin (Vladimir Khozin, 62'), Nikita Glushkov (Константин Савичев, 55') Оренбург: Aleksey Kenyaykin, Михаил Сиваков, Renato Gojkovic, Aleksandr Ektov, Aleksandr Smirnov, Тимур Аюпов, Артём Мамин, Kirill Kaplenko, Андреа Чуканов (Денис Ткачук, 65'), Жига Шкофлек (Nikolay Prudnikov, 78'), Джоэль Фамейе (Aleksey Skvortsov, 85') Предупреждения: Radik Khayrullov (20'), Артём Мамин (45'), Aleksey Kenyaykin (68'), Антон Пискунов (71'), Aleksey Skvortsov (90')

«Оренбург» набрал 33 очка и вернулся на первую строчку в турнирной таблице первенства. «Чайка» с 22 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Чайка» в гостях сыграет против «Енисея», а «Оренбург» на выезде встретится со «Спартаком-2».

Прогнозы на ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Спартак-2» — 2:1.

В составе победителей отличились Антон Зиньковский и Иван Сергеев. Мяч красно-белых на свой счет записал Руслан Литвинов.

В стартовом составе «Спартака-2» вышел голкипер Александр Селихов. Из-за травмы вратарь не появлялся на поле с апреля 2019 года.

Футбол. Россия. ФНЛ Крылья Советов — Спартак-2 2:1 Голы: 1:0 Anton Zinkovskiy (пенальти) (37'), 1:1 Ruslan Litvinov (52'), 2:1 Ivan Sergeyev (79') Крылья Советов: Евгений Фролов, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Yuri Gorshkov (Владислав Тюрин, 90'), Sergei Bozhin, Denis Yakuba (Дмитрий Комбаров, 77'), Roman Ezhov (Aleksandr Soldatenkov, 88'), Anton Zinkovskiy (Maksim Vityugov, 84'), Aleksandru Gatcan, Dmitri Tsypchenko (Дмитрий Кабутов, 71'), Ivan Sergeyev Спартак-2: Alexander Selikhov, Kentu-Malcolm Badu (Vitali Shitov, 87'), Artem Voropaev, Vitali Dyakov, Илья Гапонов, Илья Голосов (Leonid Mironov, 72'), Daniil Petrunin (Maksim Laykin, 85'), Ruslan Litvinov, Дмитрий Маркитесов (Ilyas Muminov, 73'), Stepan Oganesyan, Sylvanus Nimely (Timur Osmolovsky, 78') Предупреждения: Никита Чернов (44'), Sergei Bozhin (51'), Илья Гапонов (66'), Ivan Sergeyev (68'), Kentu-Malcolm Badu (76')

Благодаря этой победе самарцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» — четвертый (28).

Свои следующие матчи команды проведут 17 октября. «Крылья Советов» примут «Волгарь», а «Спартак-2» — «Оренбург». 0