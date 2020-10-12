«Чайка» арендовала форварда «Ахмата»

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Как передает пресс-служба клуба ФНЛ, арендное соглашение с 21-летним игроком рассчитано на один год.

⚡ Идрис Умаев — игрок «Чайки» ⚡

21-летний нападающий взят в аренду до конца сезона.

Футбольный клуб «Чайка» подписал годичное арендное соглашение с нападающим грозненского «Ахмата» Идрисом Умаевым.#будьвстае pic.twitter.com/GD94uM9fSR — ФК «Чайка» (@chaykafc) October 12, 2020

Умаев — воспитанник «Ахмата». Сезон-2019/20 он провел в «Химках», где также выступал на правах аренды. В текущем сезоне Умаев провел пять матчей за «Ахмат», отметившись результативной передачей.

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