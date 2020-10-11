Гнабри: Должны были снимать все вопросы раньше

Нападающий сборной Германиипрокомментировал победу команды в матче Лиги наций против Украины (2:1).

«Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше. Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу.

Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой», — приводит слова Гнабри пресс-служба УЕФА.

Германия, одержав первую победу в текущем сезоне Лиги наций, с пятью очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы 3 Лиги А.

В следующем туре немецкая команда на своем поле примет сборную Швейцарии. 0