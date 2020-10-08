Владелец «Торпедо» доволен работой Игнашевича

Владелецзаявил, что он доволен работой главного тренера

«Я уже говорил, что до конца сезона главным тренером "Торпедо" будет Игнашевич. Точка. Всегда можно с максималистской позиции сказать, что можно было бы лучше там, сям, здесь что-то сделать. Проще всего так говорить. Я, в целом, понимаю проблему и вижу сложности, но объективно надо говорить — ситуация не такая драматическая. Посмотрите на турнирную таблицу, сколько очков нас отделяет от лидера, сколько игр сыграли — это чистая математика.

Другое дело эмоции — сравниваем себя с прошлым сезоном, когда мы были на первом месте. Но я так не мыслю. Если отвечать на ваш вопрос, то да, я доволен работой главного тренера, несмотря на то, что есть ошибки: явные или те, которые я даже не замечаю в силу того, что он более квалифицированный специалист в этом, да это и не моя работа. Но, в целом, доволен», — цитирует Авдеева Sport24.

«Торпедо» занимает седьмое место с 22 очками в турнирной таблице ФНЛ. 0