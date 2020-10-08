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    Владелец «Торпедо» доволен работой Игнашевича

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    Владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что он доволен работой главного тренера Сергея Игнашевича.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Я уже говорил, что до конца сезона главным тренером "Торпедо" будет Игнашевич. Точка. Всегда можно с максималистской позиции сказать, что можно было бы лучше там, сям, здесь что-то сделать. Проще всего так говорить. Я, в целом, понимаю проблему и вижу сложности, но объективно надо говорить — ситуация не такая драматическая. Посмотрите на турнирную таблицу, сколько очков нас отделяет от лидера, сколько игр сыграли — это чистая математика.

    Другое дело эмоции — сравниваем себя с прошлым сезоном, когда мы были на первом месте. Но я так не мыслю. Если отвечать на ваш вопрос, то да, я доволен работой главного тренера, несмотря на то, что есть ошибки: явные или те, которые я даже не замечаю в силу того, что он более квалифицированный специалист в этом, да это и не моя работа. Но, в целом, доволен», — цитирует Авдеева Sport24.

    «Торпедо» занимает седьмое место с 22 очками в турнирной таблице ФНЛ. 0

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