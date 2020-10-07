Мбаппе и Гризманн в запасе на матч с Украиной

Франция: Манданда, Динь, Ленгле, Павар, Юпамекано, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.
Запасные: Льорис, Маньян, Эрнандес, Варан, Кимпембе, Погба, Канте, Коман, Бен Йеддер, Гризманн, Мбаппе.
Украина: Бущан, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Конопля, Макаренко, Харатин, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Малиновский.
Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Безус, Караваев, Соболь, Цыганков, Чеберко, Шепелев, Яремчук.
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