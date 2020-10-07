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    Мбаппе и Гризманн в запасе на матч с Украиной

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    Сборные Франции и Украины объявили стартовые составы на товарищеский поединок 7-го октября, который пройдет в Париже на «Стад де Франс».

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Франция: Манданда, Динь, Ленгле, Павар, Юпамекано, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.

    Запасные: Льорис, Маньян, Эрнандес, Варан, Кимпембе, Погба, Канте, Коман, Бен Йеддер, Гризманн, Мбаппе.

    Украина: Бущан, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Конопля, Макаренко, Харатин, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Малиновский.

    Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Безус, Караваев, Соболь, Цыганков, Чеберко, Шепелев, Яремчук.

    Наш сайт предлагает прогноз на товарищеский матч Франция — Украина. 0

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