Уткин: Три команды в Лиге чемпионов — это очень круто

Известный блогерпрокомментировал исторический выходв групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» выиграл в ответном матче решающего раунда квалификации ЛЧ у греческого ПАОК со счетом 2:1 (4:2 по сумме двух встреч).

«Три команды в Лиге чемпионов — это очень круто.

Я никогда не разделяю посыл многих моих коллег — побиться за очки, за коэффициент, чтоб было больше команд — все это важно, конечно. Но гораздо существеннее, если считать деньги.

Сокращение представительства, в первую очередь в ЛЧ — это потеря денег.

Сегодня Краснодар заработал примерно 25 миллионов евро. И конкретно в этом смысле очень уместно слово "заслужили". Потому что "Краснодар" строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход.

И это средства, которые в нашу российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие.

И еще мне показалось важным, что победа Краснодара стала результатом, достигнутым игроками на поле. Это не суперплан и не матчменеджмент (хотя все это было и не заслужило критики), и не превосходство над соперником в классе. Это победа степ-бай-степ, когда ты раньше ловишь соперника на ошибке, когда шаталось, качалось все до последних десяти минут. Команда дозрела», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0