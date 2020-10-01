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    Уткин: Три команды в Лиге чемпионов — это очень круто

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал исторический выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Краснодар» выиграл в ответном матче решающего раунда квалификации ЛЧ у греческого ПАОК со счетом 2:1 (4:2 по сумме двух встреч).

    «Три команды в Лиге чемпионов — это очень круто.

    Я никогда не разделяю посыл многих моих коллег — побиться за очки, за коэффициент, чтоб было больше команд — все это важно, конечно. Но гораздо существеннее, если считать деньги.

    Сокращение представительства, в первую очередь в ЛЧ — это потеря денег.

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    • Сегодня Краснодар заработал примерно 25 миллионов евро. И конкретно в этом смысле очень уместно слово "заслужили". Потому что "Краснодар" строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход.

    И это средства, которые в нашу российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие.

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    • И еще мне показалось важным, что победа Краснодара стала результатом, достигнутым игроками на поле. Это не суперплан и не матчменеджмент (хотя все это было и не заслужило критики), и не превосходство над соперником в классе. Это победа степ-бай-степ, когда ты раньше ловишь соперника на ошибке, когда шаталось, качалось все до последних десяти минут. Команда дозрела», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0

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