В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Болл Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Проблемы с результатами у «Колорадо» продолжаются до сих пор, поскольку десятое место на Западе никак не соответствует амбициям «лавин».

Последние матчи: В последнем проведённом матче «Колорадо» смог разобраться с сильной «Каролиной», которую смог победить со счетом 6:4.

Травмированные игроки: В числе травмированных «Колорадо» по-прежнему пять хоккеистов, но каждый из них чрезвычайно важен для структуры построения игры клуба.

Общий тонус клуба: После такого хорошего матча против «ураганов» есть надежда, что в поединке против «Нэшвилла» хозяева льда вполне могут рассчитывать на успех.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Никакого улучшения игры со стороны «Нэшвилла» не наблюдается, и клуб из Теннеси продолжает плестись на предпоследнем месте таблицы Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После трех поражений кряду «Нэшвилл» не на шутку разозлился и смог всухую одолеть «Юту» на своем льду.

Травмированные игроки: Радует тот факт, что у «Нэшвилла» до сих пор нет никаких проблемы с травмированными хоккеистами. Не совсем здоровы Новак и Сиссонс, но они могут принимать участие в матчах.

Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет крайне сложный матч и расклад сил не на стороне гостей предстоящего поединка

Статистика для ставок

«Колорадо» выиграл два последних домашних матча

«Нэшвилл» отпраздновал победу в трех из четырех последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.66, на гостей — 2.94.

Прогноз: «Колорадо» сможет справиться с «Нэшвиллом» на своем льду

Альтернативный прогноз: Обе команды много пропускают, поэтому есть предпосылки к результативной игре.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.10

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.77