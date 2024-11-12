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    «Колорадо» расправится со слабыми «хищниками»?

    «Колорадо» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.10), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Нэшвилл»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Болл Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Ноября 2024 года

    Колорадо

  • НХЛ
    •  Колорадо 05:00 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Проблемы с результатами у «Колорадо» продолжаются до сих пор, поскольку десятое место на Западе никак не соответствует амбициям «лавин».

    Последние матчи: В последнем проведённом матче «Колорадо» смог разобраться с сильной «Каролиной», которую смог победить со счетом 6:4.

    Колорадо — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В числе травмированных «Колорадо» по-прежнему пять хоккеистов, но каждый из них чрезвычайно важен для структуры построения игры клуба.

    Общий тонус клуба: После такого хорошего матча против «ураганов» есть надежда, что в поединке против «Нэшвилла» хозяева льда вполне могут рассчитывать на успех.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Никакого улучшения игры со стороны «Нэшвилла» не наблюдается, и клуб из Теннеси продолжает плестись на предпоследнем месте таблицы Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После трех поражений кряду «Нэшвилл» не на шутку разозлился и смог всухую одолеть «Юту» на своем льду.

    Травмированные игроки: Радует тот факт, что у «Нэшвилла» до сих пор нет никаких проблемы с травмированными хоккеистами. Не совсем здоровы Новак и Сиссонс, но они могут принимать участие в матчах.

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    Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет крайне сложный матч и расклад сил не на стороне гостей предстоящего поединка

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» выиграл два последних домашних матча

    • «Нэшвилл» отпраздновал победу в трех из четырех последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.66, на гостей — 2.94.

    Прогноз: «Колорадо» сможет справиться с «Нэшвиллом» на своем льду

    Альтернативный прогноз: Обе команды много пропускают, поэтому есть предпосылки к результативной игре.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.10

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.77

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    «Колорадо» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» расправится со слабыми «хищниками»?
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