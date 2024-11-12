Колорадо
Нэшвилл
«Колорадо»
Турнирное положение: Проблемы с результатами у «Колорадо» продолжаются до сих пор, поскольку десятое место на Западе никак не соответствует амбициям «лавин».
Последние матчи: В последнем проведённом матче «Колорадо» смог разобраться с сильной «Каролиной», которую смог победить со счетом 6:4.
Колорадо — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В числе травмированных «Колорадо» по-прежнему пять хоккеистов, но каждый из них чрезвычайно важен для структуры построения игры клуба.
Общий тонус клуба: После такого хорошего матча против «ураганов» есть надежда, что в поединке против «Нэшвилла» хозяева льда вполне могут рассчитывать на успех.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Никакого улучшения игры со стороны «Нэшвилла» не наблюдается, и клуб из Теннеси продолжает плестись на предпоследнем месте таблицы Запада.
Последние матчи: После трех поражений кряду «Нэшвилл» не на шутку разозлился и смог всухую одолеть «Юту» на своем льду.
Травмированные игроки: Радует тот факт, что у «Нэшвилла» до сих пор нет никаких проблемы с травмированными хоккеистами. Не совсем здоровы Новак и Сиссонс, но они могут принимать участие в матчах.
Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет крайне сложный матч и расклад сил не на стороне гостей предстоящего поединка
Статистика для ставок
- «Колорадо» выиграл два последних домашних матча
- «Нэшвилл» отпраздновал победу в трех из четырех последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.66, на гостей — 2.94.
Прогноз: «Колорадо» сможет справиться с «Нэшвиллом» на своем льду
- 1.86Авангард — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.85Нефтехимик — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Торпедо — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды много пропускают, поэтому есть предпосылки к результативной игре.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.10
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.77