Дзюба ярко прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов

Артем Дзюба
globallookpress.com
«Краснодар» впервые сыграет в основном турнире Лиги чемпионов. В ответном матче решающего раунда квалификации команда Мурада Мусаева выиграла у греческого ПАОК со счетом 2:1 (4:2 по сумме двух встреч).
«Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже отмазываться.
Браво! Браво! Браво!», — заявил Дзюба в сторис инстаграма после гола полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла в концовке матча с ПАОК.
Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне сыграют сразу три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». 0