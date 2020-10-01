Дзюба ярко прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита»отреагировал на выходв групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» впервые сыграет в основном турнире Лиги чемпионов. В ответном матче решающего раунда квалификации команда Мурада Мусаева выиграла у греческого ПАОК со счетом 2:1 (4:2 по сумме двух встреч).

«Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже отмазываться.

Браво! Браво! Браво!», — заявил Дзюба в сторис инстаграма после гола полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла в концовке матча с ПАОК.

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне сыграют сразу три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». 0