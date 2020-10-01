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    Дзюба ярко прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Краснодар» впервые сыграет в основном турнире Лиги чемпионов. В ответном матче решающего раунда квалификации команда Мурада Мусаева выиграла у греческого ПАОК со счетом 2:1 (4:2 по сумме двух встреч).

    «Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже отмазываться.

    Браво! Браво! Браво!», — заявил Дзюба в сторис инстаграма после гола полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла в концовке матча с ПАОК.

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