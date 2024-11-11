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    «Мемфис» возьмёт реванш за неудачи прошлого сезона?

    «Портленд» — «Мемфис». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Мемфис»
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    «Майами» — «Мемфис»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 11 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды три победы и семь поражений.

    Последние матчи: «Портленд» проиграл во втором матче подряд, на этот «речники» уступили в гостевой игре с «Миннесотой» (102:127).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал одну победу.

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: «Мемфис» поднялся в турнирной таблице Западной конференции, теперь «гризли» занимают 6 место при 6 победах и 4 поражениях.

    Последние матчи: Команда из штата Теннесси продолжает радовать своих болельщиков, в минувшем туре «Мемфис» при своих болельщиках выиграл у «Вашингтона» (128:104). Вклад в победу команды внёс форвард Джарен Джексон, который отправил в кольцо соперника 39 очков.

    Не сыграют: Лидер команды Джа Морант не сможет сыграть из-за травмы бедра. Вне игры также находятся Кэм Спенсер, Грегори Джексон, Винс Уильямс.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» одержал четыре победы.

    Статистика для ставок

    • «Мемфис» одержал 4 победы в последних 5 матчах

    • Проигрышная серия «Портленда» составляет 2 матча

    • В сезоне 2023/2024 «Мемфис» и «Портленд» сыграли 4 матча (3:1 — в пользу «Портленда»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не могут определить фаворита пары, на победу «Портленда» и «Мемфиса» предлагается одинаковый коэффициент — 1.93.

    ТБ 227.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Портленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» возьмёт реванш за неудачи прошлого сезона?
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