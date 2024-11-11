В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 11 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды три победы и семь поражений.

Последние матчи: «Портленд» проиграл во втором матче подряд, на этот «речники» уступили в гостевой игре с «Миннесотой» (102:127).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал одну победу.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» поднялся в турнирной таблице Западной конференции, теперь «гризли» занимают 6 место при 6 победах и 4 поражениях.

Последние матчи: Команда из штата Теннесси продолжает радовать своих болельщиков, в минувшем туре «Мемфис» при своих болельщиках выиграл у «Вашингтона» (128:104). Вклад в победу команды внёс форвард Джарен Джексон, который отправил в кольцо соперника 39 очков.

Не сыграют: Лидер команды Джа Морант не сможет сыграть из-за травмы бедра. Вне игры также находятся Кэм Спенсер, Грегори Джексон, Винс Уильямс.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» одержал четыре победы.

Статистика для ставок

«Мемфис» одержал 4 победы в последних 5 матчах

Проигрышная серия «Портленда» составляет 2 матча

В сезоне 2023/2024 «Мемфис» и «Портленд» сыграли 4 матча (3:1 — в пользу «Портленда»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не могут определить фаворита пары, на победу «Портленда» и «Мемфиса» предлагается одинаковый коэффициент — 1.93.

ТБ 227.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 2.01.