«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды три победы и семь поражений.
Последние матчи: «Портленд» проиграл во втором матче подряд, на этот «речники» уступили в гостевой игре с «Миннесотой» (102:127).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал одну победу.
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» поднялся в турнирной таблице Западной конференции, теперь «гризли» занимают 6 место при 6 победах и 4 поражениях.
Последние матчи: Команда из штата Теннесси продолжает радовать своих болельщиков, в минувшем туре «Мемфис» при своих болельщиках выиграл у «Вашингтона» (128:104). Вклад в победу команды внёс форвард Джарен Джексон, который отправил в кольцо соперника 39 очков.
Не сыграют: Лидер команды Джа Морант не сможет сыграть из-за травмы бедра. Вне игры также находятся Кэм Спенсер, Грегори Джексон, Винс Уильямс.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» одержал четыре победы.
Статистика для ставок
- «Мемфис» одержал 4 победы в последних 5 матчах
- Проигрышная серия «Портленда» составляет 2 матча
- В сезоне 2023/2024 «Мемфис» и «Портленд» сыграли 4 матча (3:1 — в пользу «Портленда»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не могут определить фаворита пары, на победу «Портленда» и «Мемфиса» предлагается одинаковый коэффициент — 1.93.
ТБ 227.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 2.01.