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    «Лос-Анджелес Клипперс» доставит проблемы лидеру Запада

    «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 12 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Ноября 2024 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 04:00 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Оклахома»

    Турнирное положение: В начале новой регулярки «Оклахома» играет практически безошибочно, поэтому неудивительно, что именно клуб Дэйгнолта лидирует на Западе.

    Последние матчи: В последней игре против «Голден Стэйт» пришлось крайне туго, но созревшая молодежь клуба смогла продемонстрировать достойную игру в защите.

    Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками у «Оклахомы» имеются, поскольку сразу четыре баскетболиста клуба вне игры по разным причинам.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке «Лос-Анджелес Клипперс» смогут навязать достойную игру «Тандер», хотя будет сделать это крайне сложно.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: После трех недель регулярки «Лос-Анджелес Клипперс» наконец-то находит свой баскетбол, поскольку подъем на восьмое место на Западе просто так не происходит.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл всем матчи по делу и с солидным заделом. Лю нашел оптимальную модель игры для своего клуба.

    Травмированные игроки: При всем этом у «Лос-Анджелес Клипперс» по-прежнему не могут играть Леонард, Бамба и Такер.

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    Общий тонус клуба: На фоне такой воодушевленной игры и успехов гости вполне могут дать серьезный бой «Оклахоме».

    Статистика для ставок

    • Две последних очных встречи остались за «Оклахомой» выиграл все четыре матча на своем паркете

    • «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл четыре последних поединка по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.17, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 5.62.

    Прогноз: «Оклахоме» будет тяжело после игры с «Голден Стэйт», но коллективу Дэйгнолта вполне по силам одержать победу.

    Альтернативный прогноз: Соперники не будут размениваться на мелочи и продемонстрируют действительно результативный баскетбол.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.70.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.17.

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    «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лос-Анджелес Клипперс» доставит проблемы лидеру Запада
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