Оклахома
Лос-Анджелес Клипперс
«Оклахома»
Турнирное положение: В начале новой регулярки «Оклахома» играет практически безошибочно, поэтому неудивительно, что именно клуб Дэйгнолта лидирует на Западе.
Последние матчи: В последней игре против «Голден Стэйт» пришлось крайне туго, но созревшая молодежь клуба смогла продемонстрировать достойную игру в защите.
Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками у «Оклахомы» имеются, поскольку сразу четыре баскетболиста клуба вне игры по разным причинам.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке «Лос-Анджелес Клипперс» смогут навязать достойную игру «Тандер», хотя будет сделать это крайне сложно.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: После трех недель регулярки «Лос-Анджелес Клипперс» наконец-то находит свой баскетбол, поскольку подъем на восьмое место на Западе просто так не происходит.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл всем матчи по делу и с солидным заделом. Лю нашел оптимальную модель игры для своего клуба.
Травмированные игроки: При всем этом у «Лос-Анджелес Клипперс» по-прежнему не могут играть Леонард, Бамба и Такер.
Общий тонус клуба: На фоне такой воодушевленной игры и успехов гости вполне могут дать серьезный бой «Оклахоме».
Статистика для ставок
- Две последних очных встречи остались за «Оклахомой» выиграл все четыре матча на своем паркете
- «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл четыре последних поединка по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.17, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 5.62.
Прогноз: «Оклахоме» будет тяжело после игры с «Голден Стэйт», но коллективу Дэйгнолта вполне по силам одержать победу.
- 1.93Лос-Анджелес Лейкерс — Торонто: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 3.00Портленд — Мемфис: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Соперники не будут размениваться на мелочи и продемонстрируют действительно результативный баскетбол.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.70.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.17.