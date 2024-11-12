В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 12 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: В начале новой регулярки «Оклахома» играет практически безошибочно, поэтому неудивительно, что именно клуб Дэйгнолта лидирует на Западе.

Последние матчи: В последней игре против «Голден Стэйт» пришлось крайне туго, но созревшая молодежь клуба смогла продемонстрировать достойную игру в защите.

Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками у «Оклахомы» имеются, поскольку сразу четыре баскетболиста клуба вне игры по разным причинам.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке «Лос-Анджелес Клипперс» смогут навязать достойную игру «Тандер», хотя будет сделать это крайне сложно.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: После трех недель регулярки «Лос-Анджелес Клипперс» наконец-то находит свой баскетбол, поскольку подъем на восьмое место на Западе просто так не происходит.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл всем матчи по делу и с солидным заделом. Лю нашел оптимальную модель игры для своего клуба.

Травмированные игроки: При всем этом у «Лос-Анджелес Клипперс» по-прежнему не могут играть Леонард, Бамба и Такер.

Общий тонус клуба: На фоне такой воодушевленной игры и успехов гости вполне могут дать серьезный бой «Оклахоме».

Статистика для ставок

Две последних очных встречи остались за «Оклахомой» выиграл все четыре матча на своем паркете

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл четыре последних поединка по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.17, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 5.62.

Прогноз: «Оклахоме» будет тяжело после игры с «Голден Стэйт», но коллективу Дэйгнолта вполне по силам одержать победу.

Альтернативный прогноз: Соперники не будут размениваться на мелочи и продемонстрируют действительно результативный баскетбол.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.70.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.17.