12 ноября в 36-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коритиба» и «Сантос». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коритиба» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коритиба»

Турнирное положение: «Коритиба» уже не поборется за повышение в классе. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Коритиба» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось 39 раз в 35 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Коритиба» уступила «Мирассолу» (1:4).

При этом «Коритиба» до того переиграла «Регатас» (2:1). Вот только поединок с «Пайсанду» завершился обидным поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эвертон Морелли, Себастьян Гомес, Маурисио Антонио — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коритиба» уже фактически лишена турнирной мотивации. А вот дать бой лидеру лиги команда постарается дать.

Матчи с «Сантосом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Коритиба» проиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Да и подставить подножку «Сантосу» — уже приличная мотивация.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» находится в одном шаге от возвращения в элиту. За 3 тура до финиша команда лидирует в бразильской Серии В.

Причем «Сантос» опережает 5 место на 8 очков. Так что победа в этой встрече либо любая потеря очков «Сеарой» станут пропуском в высший бразильский дивизион.

Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Сантос» нанес поражение «Вила Нове» (3:0).

Чуть раньше команда переиграла еще и «Итуано» (2:0). Да и поединок с «Сеарой» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сантос» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Жаир — травмирован.

Состояние команды: «Сантос» нынче набрал обороты. При этом в 3 своих последних матчах команда победила и не пропускала.

К слову, «Сантос» не проигрывает «Коритибе» уже 2 года. Да и мотивация решить главную задачу сезона досрочно у команды огромная!

При этом в кадровом плане у команды нынче практически полный штиль. Да и опытнейший Жулиано находится в прекрасных кондициях.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть викторию. К тому же «Сантос» отлично атакует, настреляв уже 54 мяча.

Статистика для ставок

«Сантос» выиграл и не пропускал в 3 своих последних матчах

«Коритиба» победила в 2 своих последних домашних матчах

«Сантос» уже 2 года не проигрывает «Коритибе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.01 и 1.76.

Прогноз: «Сантос» мотивирован как можно скорее обеспечить себе возвращение в элиту.

«Сантос» выглядит монолитнее соперника, который к тому же уже почти потерял турнирную мотивацию.

Ставка: Победа «Сантоса» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01