«Коритиба»
Турнирное положение: «Коритиба» уже не поборется за повышение в классе. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Коритиба» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось 39 раз в 35 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Коритиба» уступила «Мирассолу» (1:4).
При этом «Коритиба» до того переиграла «Регатас» (2:1). Вот только поединок с «Пайсанду» завершился обидным поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эвертон Морелли, Себастьян Гомес, Маурисио Антонио — травмированы.
Состояние команды: «Коритиба» уже фактически лишена турнирной мотивации. А вот дать бой лидеру лиги команда постарается дать.
Матчи с «Сантосом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Коритиба» проиграла 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Да и подставить подножку «Сантосу» — уже приличная мотивация.
«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» находится в одном шаге от возвращения в элиту. За 3 тура до финиша команда лидирует в бразильской Серии В.
Причем «Сантос» опережает 5 место на 8 очков. Так что победа в этой встрече либо любая потеря очков «Сеарой» станут пропуском в высший бразильский дивизион.
Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Сантос» нанес поражение «Вила Нове» (3:0).
Чуть раньше команда переиграла еще и «Итуано» (2:0). Да и поединок с «Сеарой» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сантос» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Жаир — травмирован.
Состояние команды: «Сантос» нынче набрал обороты. При этом в 3 своих последних матчах команда победила и не пропускала.
К слову, «Сантос» не проигрывает «Коритибе» уже 2 года. Да и мотивация решить главную задачу сезона досрочно у команды огромная!
При этом в кадровом плане у команды нынче практически полный штиль. Да и опытнейший Жулиано находится в прекрасных кондициях.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть викторию. К тому же «Сантос» отлично атакует, настреляв уже 54 мяча.
Статистика для ставок
- «Сантос» выиграл и не пропускал в 3 своих последних матчах
- «Коритиба» победила в 2 своих последних домашних матчах
- «Сантос» уже 2 года не проигрывает «Коритибе»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.01 и 1.76.
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Прогноз: «Сантос» мотивирован как можно скорее обеспечить себе возвращение в элиту.
«Сантос» выглядит монолитнее соперника, который к тому же уже почти потерял турнирную мотивацию.
Ставка: Победа «Сантоса» за 2.64.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01