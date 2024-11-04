Морено остановил Альбази, Бланчифлд победила Намаюнас. Обзор карда UFC Edmonton

В ночь со 2 на 3 ноября состоялся турнир UFC Edmonton. В главном событии вечера в наилегчайшем весе Брэндон Морено провел бой против Амира Альбази

Бои предварительного карда

1. Джек Шор в полулегком весе уступил Юссефу Залалу сабмишном во втором раунде

2. Джейми-Ли Хорт в женском наилегчайшем весе выиграла раздельным решением у Иваны Петрович

3. Чад Анхилигер в легчайшем весе единогласным решением проиграл Коди Гибсону

4. Сергей Сидей в легчайшем дивизионе раздельным решением победил Гарета Армфилда

5. Александр Романов в тяжелом весе единогласным решением одолел Родриго Насименто

6. Чарльз Жорден в легчайшем дивизионе одолел сабмишном во втором раунде Виктора Генри

7. Айман Захаби в легчайшем весе одолел единогласным решением Педро Муньоза

UFC Эдмонтон: Брэндон Морено — Слова после боя

Бои основного карда

Основной кард турнира в Эдмонтоне открывал поединок в полусреднем весе с участием местного бойца Майка Мэллота и Тревина Джайлса. Канадец уже на старте встречи начал отбивать своему сопернику корпус мидл-киками.

Мэллот постоянно шел вперед, работая на очки, но при этом сам пропускал жесткие удары. И тем не менее, по общему количеству попаданий в 1-2 раундах он существенно превзошел соперника.

Ближе к концовке встречи канадский боец сбавил темп, возможно, в связи с тем, что сдал физически. Джайлс встретил противника агрессией и забрал в свой актив несколько эпизодов. Однако этого оказалось недостаточно для победы и все судьи единогласно отдали поединок Майку Мэллоту.

В рамках среднего дивизиона состоялся бой с участием Дастина Штольцфуса и Марка-Андре Баррио. В этом противостоянии произошла мини-сенсация. Штольцфус, который стоял на грани увольнения из промоушена, показал, пожалуй, лучшее свое выступление в лиге.

Американец не стеснялся действовать против столько опасного соперника на встречных курсах. И в итоге ближе к концовке первого раунда зацепил Баррио локтем, нанес ему еще ряд жестких ударов и нокаутировал.

Эта победа однозначно отсрочит увольнение Штольцфуса. Но а Баррио теперь в довольно сложном положении. Канадец еще недавно был кандидатом на попадание в топ-15. Однако сейчас он идет на серии из трех поражений подряд, 2 из которых досрочные.

Жасмин Ясудавичус globallookpress.com

Следующий бой состоялся в женском наилегчайшем дивизионе с участием Арианы Липски и Жасмин Ясудавичус. Девушки в преддверии очного противостояния располагались на 13-й и 14-й позициях в рейтинге.

Первые 2 раунда проходили по похожему сценарию: Липски доминировала в стойке, но затем внезапно пропускала удары, оказывалась на канвасе и ей приходилось выживать под натиском противницы в партере.

Если поначалу встречи сил было много, то в концовке усталость сказала свое слово. Выбраться из очередного захвата Жасмин бразильянке не удалось. Буквально первый выход за спину оказался для Ясудавичус удачным. Она закрыла гильотину и одержала победу сабмишном в третьем раунде.

В полутяжелом весе прошел поединок между двумя соотечественниками из Бразилии Кайо Мачадо и Брендсоном Рибейро. Бойцы задали очень невысокий темп. Каждый из них прощупывал оборону соперника джебом — никто в лишний раз не рисковал.

За счет большей вариативности и акцентированной работы по этажам Мачадо забрал в свой актив стартовый отрезок. Но после перерыва его соотечественник сходу перехватил инициативу. Ключевым для оценки судей стал заключительный раунд.

Рибейро полностью контролировал ситуацию и продолжал монотонно разбивать Кайо на дистанции. Однако Мачадо внезапно провел тейкдаун и едва не удосрочил соперника. Рибейро с трудом продержался до финального свистка, но все же забрал бой раздельным решением судей.

Бланчфилд и Морено закрыли свои неудачи

Эрин Бланчфилд и Роуз Намаюнас globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем дивизионе состоялся бой между Эрин Бланчфилд и Роуз Намаюнас. В преддверии поединка девушки располагались на третьей и пятой позициях в рейтинге.

Поначалу бывшая чемпионка минимального дивизиона Намаюнас действовала очень грамотно и практически ничего не давала сделать своей сопернице. Роуз отбивала визави ноги лоу-киками, и та с трудом подбирала дистанцию.

Выйти на удобное расстояние для тейкдауна у Эрин тоже не получалось. Казалось, что Роуз полностью контролирует поединок, но ближе к середине третьего отрезка Бланчфилд перехватила инициативу. Поспособствовал этому первый тейкдаун.

После затяжной борьбы на земле Роуз сбавила напор в стойке и, вероятно, выдохлась. Тем временем, Бланчфилд перебивала Намаюнас уже и на руках. Но а очередной тейкдаун в заключительном отрезке от Эрин поставил точку в данном противостоянии.

Вплоть до конца поединка Роуз только и делала, что оборонялась от натиска соперницы в партере. В итоге 3 финальных отрезка остались за Бланчфилд. Эрин одержала трудовую победу единогласным решением и закрыла предыдущее поражение от Манон Фиро.

В главном событии вечера в наилегчайшем дивизионе состоялся поединок Брэндона Морено, бывшего чемпиона категории, и Амира Альбази. К очному противостоянию бойцы подошли в статусе второго и третьего номеров рейтинга.

Амир, в привычной ему манере, пытался зайти на ближнюю дистанцию и стянуть соперника вниз. Однако многочисленные атаки Морено сильно мешали перевести это противостояние в партер. А в начале второго отрезка мексиканец и вовсе отправил соперника в нокдаун.

От безысходности Альбази бросился в ноги, добившись желанного перевода. Впрочем, задержаться на долгое время на канвасе не вышло. Брэндон без особых проблем поднялся на ноги и продолжил разбивать соперника в стойке.

В оставшихся трех раундах Морено гонял Альбази по октагону. И даже если представителю Ирака на какое-то время удавалось засушить поединок на земле, выйти на удушающий или болевой не получалось.

Прессинг Брэндона прекрасно сработал. По мнению всех судей, мексиканец одержал убедительную победу по очкам со счетом 49:46 и 50:45 (дважды). Таким образом, Морено прервал серию из двух проигрышей и нанес первое поражение Амиру Альбази в UFC.