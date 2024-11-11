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    «Депор» потеряет очки в игре с «Эйбаром»?

    «Депортиво» — «Эйбар». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво» — «Эйбар»
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    «Депортиво»
    В понедельник, 11 ноября, в 14-м туре испанской Сегунды «Депортиво» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 11 Ноября 2024 года

    Депортиво

  • Ла-Корунья
    •  Депортиво 22:30 Эйбар

    Эйбар

  • Эйбар
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    «Депортиво»

    Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи, который только поднялся из третьей лиги, в Сегунде на текущий момент с 13 очкам идет на 17 позиции, опережая на балл зону вылета.

    У «Депортиво» три виктории, четыре мировых исхода и шесть поражений, забито и пропущено по 16 мячей.

    Депортиво — Эйбар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В предыдущем туре первенства галисийцы на выезде разгромили аутсайдера «Картахену» со счетом 5:1. И этой викторий они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды сыграли вничью и дважды уступали.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Депортиво» вышел победителем из своего последнего проведенного матча в рамках Сегунды. Тем самым «турки» прервали серию из пяти встреч без викторий, где трижды сыграли вничью и дважды уходили с поля поверженными. И в этот 6-матчевый отрезок команда только в двух случаях уходила с поля без забитого мяча.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: Баскский коллектив с 18 зачетными пунктами разместился на 11 строке в таблице Сегунды, уступая три очка зоне плей-офф.

    «Эйбар» по пять встреч в текущем чемпионате выигрывал и проигрывал, а также трижды сыграл вничью, разница мячей составляет 12:14.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Оружейники» отвратительно провели свои три последних поединка, проиграв их все. За это время они уступили на выезде в 1/64 финала Кубка Испании четвертолиговому «Логронесу» 0:1 ОТ, а также в рамках чемпионата страны потерпели гостевое фиаско от «Малаги» 0:1 и домашнее от «Эльче» 0:2.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

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    Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из трех своих предыдущих встреч, проиграв во всех и не забив за это время ни одного гола. Всего же за предыдущие восемь своих поединков во всех турнирах коллектив аж шесть раз уходил с поля поверженным и дважды выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в пяти случаях.

    Статистика для ставок

    • «Депортиво» в этом чемпионате дома выиграл лишь один поединок из шести проведенных

    • «Эйбар» проиграл свои три предыдущие встречи и ни разу не забил за это время

    • Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2017/18. И тогда оба матча завершили вничью — 0:0 и 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Депортиво» — 2.03, победа «Эйбара» — 3.80, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 2.66 соответственно.

    Прогноз: Так как «Депортиво» в этом сезоне на своем поле совсем не впечатляет, то у «Эйбара» есть весьма неплохие шансы прервать свою серию поражений.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.78.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на обмен голами, потому что «Эйбар» будет всеми силами стараться прервать свою сухую серию, а «Депор» дома забивает часто.

    Ставка: обе забьют 1.95.

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    «Депортиво» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на футбол. «Депор» потеряет очки в игре с «Эйбаром»?
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