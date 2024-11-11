В понедельник, 11 ноября, в 14-м туре испанской Сегунды «Депортиво» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Депортиво»

Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи, который только поднялся из третьей лиги, в Сегунде на текущий момент с 13 очкам идет на 17 позиции, опережая на балл зону вылета.

У «Депортиво» три виктории, четыре мировых исхода и шесть поражений, забито и пропущено по 16 мячей.

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Последние матчи: В предыдущем туре первенства галисийцы на выезде разгромили аутсайдера «Картахену» со счетом 5:1. И этой викторий они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды сыграли вничью и дважды уступали.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Депортиво» вышел победителем из своего последнего проведенного матча в рамках Сегунды. Тем самым «турки» прервали серию из пяти встреч без викторий, где трижды сыграли вничью и дважды уходили с поля поверженными. И в этот 6-матчевый отрезок команда только в двух случаях уходила с поля без забитого мяча.

«Эйбар»

Турнирное положение: Баскский коллектив с 18 зачетными пунктами разместился на 11 строке в таблице Сегунды, уступая три очка зоне плей-офф.

«Эйбар» по пять встреч в текущем чемпионате выигрывал и проигрывал, а также трижды сыграл вничью, разница мячей составляет 12:14.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Оружейники» отвратительно провели свои три последних поединка, проиграв их все. За это время они уступили на выезде в 1/64 финала Кубка Испании четвертолиговому «Логронесу» 0:1 ОТ, а также в рамках чемпионата страны потерпели гостевое фиаско от «Малаги» 0:1 и домашнее от «Эльче» 0:2.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из трех своих предыдущих встреч, проиграв во всех и не забив за это время ни одного гола. Всего же за предыдущие восемь своих поединков во всех турнирах коллектив аж шесть раз уходил с поля поверженным и дважды выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в пяти случаях.

Статистика для ставок

«Депортиво» в этом чемпионате дома выиграл лишь один поединок из шести проведенных

«Эйбар» проиграл свои три предыдущие встречи и ни разу не забил за это время

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2017/18. И тогда оба матча завершили вничью — 0:0 и 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Депортиво» — 2.03, победа «Эйбара» — 3.80, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 2.66 соответственно.

Прогноз: Так как «Депортиво» в этом сезоне на своем поле совсем не впечатляет, то у «Эйбара» есть весьма неплохие шансы прервать свою серию поражений.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.78.

Прогноз: И также еще поставим здесь на обмен голами, потому что «Эйбар» будет всеми силами стараться прервать свою сухую серию, а «Депор» дома забивает часто.

Ставка: обе забьют 1.95.