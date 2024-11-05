Поход за вторым поясом UFC провалился. Намаюнас неровня Бланчфилд и Шевченко

Эрин Бланчфилд разрушила мечты Роуз Намаюнас о втором поясе. Очередной бой с соперницей из топ-5 для экс-чемпионки закончился провалом

Громкий камбэк Бланчфилд

Бланчфилд одержала победу единогласным решением судей над бывшей чемпионкой UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас в со-главном бою вечера из пяти раундов на турнире в Эдмонтоне.

«Хладнокровная» преодолела неудачный старт, проиграв первые два раунда, но затем взяла реванш и выиграла следующие три. Все судьи отдали предпочтение Бланчфилд со счетом 48-47, что помогло ей оправиться после первого поражения в UFC от Манон Фиро в главном бою в Атлантик-Сити в марте этого года.

В первом раунде Намаюнас и Бланчфилд стояли на ногах на протяжении всей пятиминутки. Хотя у Эрин были неплохие моменты, ее соперница просто лучше выглядела в стойке.

После перерыва Бланчфилд попыталась провести свой первый тейкдаун, но Роуз грамотно провалила ее и сама перевела бой в партер, захватив контроль над соперницей, прежде чем снова подняться на ноги, где она продолжила доминировать.

Эрин Бланчфилд globallookpress.com

Намаюнас даже попыталась провести болевой прием, но противница хорошо справилась в защите. А вот ближе к середине боя Эрин перехватила инициативу, набрав почти четыре минуты контроля в борьбе в третьем отрезке.

В четвертом раунде Бланчфилд выглядела еще более уверенной и агрессивной, и даже выиграла несколько разменов в стойке. Когда Намаюнас начала наносить амплитудные удары, Эрин обхватила соперницу и прижала ее к сетке.

В начале пятого раунда Бланчфилд пошла в атаку и нанесла мощный удар по Намаюнас, а потом без труда провела тейкдаун и едва не вышла на болевой прием. Давление Эрин в финальных трех отрезках сказало свое слово.

После победы Бланчфилд вызвала на бой бывшую чемпионку в наилегчайшем весе Алексу Грассо, которая недавно проиграла титул Валентине Шевченко на UFC 306 в сентябре.

Роуз не видать второго пояса

Эрин Бланчфилд и Роуз Намаюнас globallookpress.com

Из-за этого поражения у Намаюнас прервалась серия из двух побед подряд, и теперь у нее 2 выигрыша и 2 проигрыша в женском наилегчайшем весе. Бланчфилд двигается дальше, а экс-чемпионке вновь нужно доказывать право на претендентский поединок.

В нынешних реалиях Роуз трудно конкурировать с соперницами из топ-5 в этой весовой категории. Безусловно, она достойна места в первой десятке рейтинга, но не более.

Что случилось в противостоянии с Бланчфилд — непонятно. Ведь по началу «Бандитка» доминировала над соперницей даже в партере. Но к середине встречи силы ее покинули и началась череда ошибок.

Атакующий уровень борьбы у Намаюнас, как оказалось, неплохой. Правда, проблемы с защитой от тейкдаунов никуда не делись. Они были в чемпионском противостоянии с Карлой Эспарзой в минимальном весе.

Они продолжаются и по сей день. Правда, в стойке Намаюнас тоже блещет. В прошлом Роуз удалось стать чемпионкой, благодаря умению нокаутировать соперниц в нестандартных ситуациях.

Но за 4 боя в женском наилегчайшем весе в ее исполнении не было ни одного досрочного финиша. Нехватка ударной мощи, прагматизм или неуверенность? Сложно ответить, почему одна из самых устрашающих ударниц лиги теперь доводит бои до скучных решений.

Ясно только одно: в этом весе у Намаюнас нет никаких преимуществ перед главными конкурентами. Фиро бьет жестче и сильнее, Бланчфилд лучше борется, Грассо превосходит в скорости.

Шевченко и вовсе может дать бой абсолютно на всех этажах. Поражение от Эрин однозначно повлияет на карьеру. А вот для Бланчфилд такая победа — хороший трамплин.

Бланчфилд заслужила претендентский бой с Грассо

Алекса Грассо globallookpress.com

После боя с Намаюнас у Бланчфилд уже было готово имя для следующего поединка в UFC. Она с уважением предложила провести его бывшей чемпионке Алексе Грассо, которая еще не нашла себе новую соперницу.

Мексиканка удерживала чемпионский титул на протяжении значительной части восхождения Бланчфилд по карьерной лестнице. Эрин все это время внимательно следила за Грассо. С точки зрения стиля, Бланчфилд эгоистично размышляет о своих преимуществах:

«Мне очень нравится этот бой, потому что она бывшая чемпионка. В моем послужном списке две бывшие чемпионки, которых я победила в бою. Сейчас у Алексы нет запланированных боев.

Я только что выиграла свой бой. Я знаю, что победа над Алексой поставит меня в очередь на следующий поединок за титул. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что после того, как победительница боя между Манон и Валентиной определится, я должна получить следующий шанс после победы над кем-то вроде Алексы.

В конечном счете, именно поэтому я вызвала Алексу. Моя игра в партере значительно улучшилась, и я чувствую, что могу найти свой финиш в поединке с Грассо.

Это еще одна возможность проверить и мою ударку. Она тоже отличный боксер, как и Роуз. Я чувствую, что это будет хорошим испытанием для меня. Я чувствую, что могу найти момент для досрочного финиша в этом бою»

Следующий шаг чемпионки Валентины Шевченко неизвестен. Хотя главный претендент Манон Фиро уже наготове, Бланчфилд уверенно предположила, что бой с Грассо будет претендентским, если состоится:

«Поединок будет претендентским. Уверена в этом на тысячу процентов. Я думаю, что победительница боя между мной и Алексой получит следующий шанс на титул», — добавила Бланчфилд.