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    «Реал Сосьедад» сенсационно победил «Барселону»

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В заключительном матче 13-го тура испанской Ла Лиги сошлись «Реал Сосьедад» и «Барселона».

    Шералдо Беккер
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    Шералдо Беккер

    Неожиданно матч завершился победой футболистов из Сан-Себастьяна со счетом 1:0.

    Единственный мяч на 33-й минуте забил голландский нападающий Шералдо Беккер, а голевую передачу ему отдал Лука Сучич.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Барселона 1:0
    Гол: 1:0 Шеральдо Бекер (33') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Ариц Элустондо, 61'), Наиф Агер, Айэн Муньос (Хави Лопес, 84'), Игор Субельдия, Лука Сучич (Серхио Гомес, 61'), Мартин Субименди, Брайс Мендес, Такэфуса Кубо, Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 62'), Шеральдо Бекер (Андер Барренечеа, 61') Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде (Гави, 84'), Фермин Лопес (Ансумане Фати, 69'), Марк Касадо, Френки де Йонг (Даниэль Ольмо, 46'), Роберт Левандовски, Педри (Пау Виктор, 90'), Рафаэл Диас Предупреждения: Хон Арамбуру (20'), Иньиго Мартинес (53'), Брайс Мендес (82'), Игор Субельдия (87')
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