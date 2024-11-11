«Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:0, обзор гола

Шералдо Беккер Фото: globallookpress.com
Неожиданно матч завершился победой футболистов из Сан-Себастьяна со счетом 1:0.
Единственный мяч на 33-й минуте забил голландский нападающий Шералдо Беккер, а голевую передачу ему отдал Лука Сучич.
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Реал Сосьедад — Барселона 1:0
Гол: 1:0 Шеральдо Бекер (33') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Ариц Элустондо, 61'), Наиф Агер, Айэн Муньос (Хави Лопес, 84'), Игор Субельдия, Лука Сучич (Серхио Гомес, 61'), Мартин Субименди, Брайс Мендес, Такэфуса Кубо, Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 62'), Шеральдо Бекер (Андер Барренечеа, 61') Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде (Гави, 84'), Фермин Лопес (Ансумане Фати, 69'), Марк Касадо, Френки де Йонг (Даниэль Ольмо, 46'), Роберт Левандовски, Педри (Пау Виктор, 90'), Рафаэл Диас Предупреждения: Хон Арамбуру (20'), Иньиго Мартинес (53'), Брайс Мендес (82'), Игор Субельдия (87')