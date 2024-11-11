«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место при 5 победах и 4 поражениях.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» добился победы в регулярном чемпионате, в домашних стенах «озёрники» переиграли «Филадельфию» (116:106). В составе победителей результативностью отметился Энтони Дэвис, забросив в кольцо соперника 31 очко.
Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится Кристиан Вуд. Из-за травмы ноги из строя выбыл Джарред Вандербилт.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл 2 матча из 5.
«Торонто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» опустился на 14 место, одержав две победы и потерпев восемь поражений.
Последние матчи: «Торонто» проиграл в третьем матче подряд, на этот раз уступив «Лос-Анджелес Клипперс» (103:105).
Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября. С травмой колена и спины в лазарете команды находятся защитник Брюс Браун и Келли Олиник соответственно.
Состояние команды: «Торонто» потерпел третье поражение подряд.
Статистика для ставок
- «Торонто» проиграл в третьем матче подряде
- «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в последних пяти матчах
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» уже обыгрывал «Торонто» (131:125)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Торонто» — 5.28.
ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 3.00Портленд — Мемфис: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 1.97Финикс — Сакраменто: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 2.01Денвер — Даллас: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» поймал победную волну, есть большая вероятность, что «озерники» нанесут новое поражение «Торонто».
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-10.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.93.