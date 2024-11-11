В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкрес» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 11 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место при 5 победах и 4 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» добился победы в регулярном чемпионате, в домашних стенах «озёрники» переиграли «Филадельфию» (116:106). В составе победителей результативностью отметился Энтони Дэвис, забросив в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится Кристиан Вуд. Из-за травмы ноги из строя выбыл Джарред Вандербилт.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл 2 матча из 5.

«Торонто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» опустился на 14 место, одержав две победы и потерпев восемь поражений.

Последние матчи: «Торонто» проиграл в третьем матче подряд, на этот раз уступив «Лос-Анджелес Клипперс» (103:105).

Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября. С травмой колена и спины в лазарете команды находятся защитник Брюс Браун и Келли Олиник соответственно.

Состояние команды: «Торонто» потерпел третье поражение подряд.

Статистика для ставок

«Торонто» проиграл в третьем матче подряде

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в последних пяти матчах

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» уже обыгрывал «Торонто» (131:125)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Торонто» — 5.28.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» поймал победную волну, есть большая вероятность, что «озерники» нанесут новое поражение «Торонто».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-10.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.93.