«Интер» и «Наполи» сыграли вничью, Чалханоглу не забил пенальти

В центральном матче 12-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 23-й минуте Скотт Мактоминей после углового оказался самым расторопным в вратарской и вывел гостей вперед.

«Интер» смог отыграться на 43-й минуте после великолепного дальнего удара Хакана Чалханоглу.

Турецкий полузащитник мог принести победу хозяевам, но на 74-й минуте не реализовал пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Наполи 1:1 Голы: 0:1 Скотт МакТоминай (23'), 1:1 Хакан Чалханоглу (43') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 89'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Маттео Дармиан, 82'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски, 82'), Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 89'), Марку Тюрам (Мехди Тареми, 82') Наполи: Алекс Мерет, Матиас Оливера, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Скотт МакТоминай, Билли Гилмор (Станислав Лоботка, 60'), Андре Франк Замбо Ангисса, Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 77'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 84') Предупреждения: Simone Inzaghi (55'), Дензел Дюмфрис (80')

Календарь и таблица Серии А

«Нвполи» остался лидером чемпионата Италии с 26 очками. «Интер» стал четвертым, у него на очко меньше.