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    Наставник «Сочи» дисквалифицирован на два матча РПЛ

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на два матч РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.

    Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения — это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

    В матче с «Краснодаром» Федотов резко отреагировал на решение арбитра удалить Кирилла Заику. За это его удалили с тренерской скамьи. 0

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