Наставник «Сочи» дисквалифицирован на два матча РПЛ

Главный тренердисквалифицирован на два матч РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.

Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения — это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

В матче с «Краснодаром» Федотов резко отреагировал на решение арбитра удалить Кирилла Заику. За это его удалили с тренерской скамьи. 0