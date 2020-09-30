«Эвертон» — «Вест Хэм»: счет 4:1, обзор голов

Карло Анчелотти одержал очередную победу и на этот раз разгромилсо счетом 4:1, тем самым обеспечив себе место в четвертьфинале Кубка английской лиги.

В составе хозяев Доминик Кальверт-Льюин оформил хэт-трик, а также голом отметился Ришарлисон.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Эвертон — Вест Хэм 4:1 Голы: 1:0 Доминик Калверт-Льюин (11'), 1:1 Роберт Снодграсс (46'), 2:1 Ришарлисон (56'), 3:1 Доминик Калверт-Льюин (78'), 4:1 Доминик Калверт-Льюин (84') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джонджо Кенни (Шеймус Коулман, 42'), Майкл Кин, Лука Динь, Niels Nkounkou, Аллан (Abdoulaye Doucoure, 69'), Фабиан Делф, Гилфи Сигурдссон, Ришарлисон (Алекс Айуоби, 61'), Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес Вест Хэм: Даррен Рэндольф, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Ben Johnson, Деклан Райс, Андрей Ярмоленко, Фелипе Андерсон, Мануэль Лансини, Роберт Снодграсс, Марк Ноубл, Sebastien Haller

За «молотков» один гол забил Роберт Снодграсс. Он сравнял счет, но после этого гости поплыли.

Это шестая победа подряд для «ирисок» в новом сезоне. Команда до сих пор не проигрывает. 0