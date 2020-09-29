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    СМИ: «Ростов» не отпустит Шомуродова в Серию А

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    «Ростов» не планирует продавать нападающего Элдора Шомуродова этой осенью.

    Элдор Шомуродов
    Элдор Шомуродов

    Ранее в итальянских СМИ появилась информация о переходе Шомуродова в «Дженоа». По данным журналиста Джанлуиджи Лонгари, сумма трансфера составит около восьми миллионов евро.

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    • Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Ростов» действительно получил предложение от «Дженоа» по игроку сборной Узбекистана, но не собирается продавать его за ранее озвученную сумму.

    С большой долей вероятности «Ростов» ответит отказом. В донском клубе считают, что 8 миллионов евро слишком низкая цена за Шомуродова.

    25-летний Шомуродов выступает за «Ростов» с лета 2017 года. С тех пор он провел за российский клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

    Контракт Шомуродова с «Ростовом» действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6,5 миллионов евро. 0

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