Форвардом «Ростова» заинтересовался клуб Серии А

Нападающийможет продолжить карьеру в Серии А, утверждает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его данным, укрепить свою атакующую позицию игроком сборной Узбекистана хочет «Дженоа». Отмечается, что сумма трансфера может составить около восьми миллионов евро и стороны уже близки к достижению договора.

25-летний Шомуродов выступает за «Ростов» с лета 2017 года. С тех пор он провел за российский клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ростовом» действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6,5 миллионов евро. 0