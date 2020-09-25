«Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФАобыграласо счетом 2:1 в дополнительное время.

Поражение в этом поединке стало для испанцев уже пятым в матчах за Суперкубок Европы, что является новым антирекордом турнира. Кстати, три поражения «Севилья» получила именно в дополнительное время.

На втором месте по количеству поражений за данный трофей является «Барселона», которая четыре раза уступала своим соперникам. По три поражения в матчах за Суперкубок УЕФА имеют «Реал», «Порту», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Стоит отметить, что «Севилья» только раз сумела завоевать Суперкубок УЕФА — в 2006 году испанцы обыграли «Барселону» со счетом 3:0. 0