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    «Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Германии Бавария Футбол Испании Севилья
    В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» обыграла «Севилью» со счетом 2:1 в дополнительное время.

    «Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА
    «Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА

    Поражение в этом поединке стало для испанцев уже пятым в матчах за Суперкубок Европы, что является новым антирекордом турнира. Кстати, три поражения «Севилья» получила именно в дополнительное время.

    На втором месте по количеству поражений за данный трофей является «Барселона», которая четыре раза уступала своим соперникам. По три поражения в матчах за Суперкубок УЕФА имеют «Реал», «Порту», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Стоит отметить, что «Севилья» только раз сумела завоевать Суперкубок УЕФА — в 2006 году испанцы обыграли «Барселону» со счетом 3:0. 0

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