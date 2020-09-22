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    У «Марселя» есть доказательства расистских высказываний Неймара

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    «Марсель» обладает доказательствами того, что бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар оскорбил на расовой почве японского защитника Хироки Сакаи, сообщает Le Parisien.

    Неймар
    Неймар

    По информации издания, в ходе перепалки, которая случилась в конце матча чемпионата Франции, бразилец якобы обозвал японца «дерьмовым китайцем».

    Сам Неймар после игры утверждал, что его на расовой почве оскорбил Альваро Гонсалес, назвав «дерьмовой обезьяной».

    При этом Неймар позволил себе оскорбительные высказывания на расовой почве в адрес Сакаи еще до инцидента с Гонсалесом, который в итоге привел к массовой драке. По данным источника, у «Марселя» есть доказательства этого. Футбольные власти продолжают расследование инцидента.

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