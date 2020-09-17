Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес вердикт по инцидентам в матче третьего тура лиги 1(0:1).

В концовке игры было показано пять красных карточек после потасовки.

В момент стычки форвард парижан Неймар ударил по затылку игрока соперника Альваро Гонасалеса и был удален. 28-летний бразилец позднее обвинил игрока в расизме.

Неймар и полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес получили дисквалификацию на два матча + один условно.

Защитник команды Левен Кюрзава дисквалифицирован на шесть игр. У «Марселя» три матча пропустит Жордан Амави, один — Дарио Бенедетто.

Дисциплинарный комитет также открыл дела по еще двум эпизодам матча.

Будут расследованы утверждения форварда ПСЖ Неймара, что защитник «Марселя» Альваро Гонсалес оскорблял его по расовому признаку. Сам игрок «Олимпика» это отрицает.

Кроме того, будет проведено разбирательство еще одного эпизода. Другой футболист парижан Анхель Ди Мария подозревается в том, что он плюнул в Гонсалеса. 0