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    «Ювентус» с победы стартовал в сезоне 2020/21

    «Ювентус» — «Сампдория»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» в домашнем матче первого тура итальянской Серии А одержал победу над «Сампдорией» — 3:0.

    Деян Кулусевски
    Деян Кулусевски

    «Старая синьора» открыла счет на 13-й минуте. Криштиану Роналду прорывался в чужую штрафную, но после борьбы с защитником мяч отлетел к Деяну Кулусевски и тот в касание прицельно пробил в дальний угол ворот.

    На 79-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Леонардо Бонуччи удачно сыграл на добивании после того, как Эмиль Аудеро отбил мяч перед собой.

    Победную точку на 88-й минуте поставил Роналду, который, получив передачу от Аарона Рэмзи на правом краю чужой штрафной, прицельно низом пробил в дальний угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Сампдория 3:0
    Голы: 1:0 Деян Кулушевски (13'), 2:0 Леонардо Бонуччи (78'), 3:0 Криштиану Роналду (88') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини (Мерих Демирал, 82'), Данило, Леонардо Бонуччи, Аарон Рэмси, Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо (Родриго Бентанкур, 78'), Адриен Рабьо, Gianluca Frabotta (Маттиа Де Шильо, 67'), Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Дуглас Коста, 82') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Лорензо Тонелли (Майя Йосида, 46'), Бартош Берешиньски, Олбин Экдаль, Фабио Депаоли (Гастон Рамирес, 46'), Якуб Янкто, Мортен Торсби (Mikkel Damsgaard, 70'), Мехди Лери (Фабио Квальярелла, 46'), Федерико Бонаццоли (Валерио Верре, 69') Предупреждения: Лорензо Тонелли (4'), Gianluca Frabotta (54')

    Во втором туре «Ювентус» отправится в гости к «Роме», а «Сампдория» примет «Беневенто». 0

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