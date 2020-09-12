В «Енисее» выявлены случаи заражения коронавирусом

Положительные результаты тестирования на коронавирус выявлены в красноярском сообщается на сайте команды.

Число зараженных не уточняется, команда сдала повторный тест и ждет результат, по итогам которого определится дальнейший план действий и судьба участия в первенстве.

«По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Сейчас ребята находятся в медучреждении Ярославля под наблюдением. Все игроки и сотрудники изолированы друг от друга, соблюдают превентивные меры и предписания врачей. Команда сдала повторный тест и ждет результат, по итогам которого определится дальнейший план действий», — говорится в сообщении.

В девятом туре ФНЛ у «Енисея» запланирован выездной матч против ярославского «Шинника», встреча намечена на 13 сентября. 0