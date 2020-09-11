«Спартак» может продать Кутепова из-за финансового фэйр-плей

может продать защитниказа 2,5 миллиона евро из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дамиано Драго.

«Есть несколько клубов, которые заинтересованы в Кутепове, два из них из России. Интерес от "Антальяспора" есть, он может уйти из "Спартака", потому что ему нужно играть, чтобы вызываться в сборную России. Илья может уйти из "Спартака" как в аренду, так и на постоянной основе.

Официально клуб запрашивает за Кутепова 5 миллионов евро, но он может согласиться на 2-2,5 миллиона евро, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фэйр-плей», — заявил агент.

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. В прошлом сезоне он принял участие в 13 матчах. В последний раз он выходил на поле 9 марта в матче чемпионата России против «Краснодара» (0:1). 0