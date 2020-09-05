Португалия — Хорватия: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче на 41-й минуте открыли португальцы. Канселу здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот.
На 58-й минуте Диогу Жота вышел один на один по месту левого форварда после классной передачи из глубины поля и уверенным ударом поразил дальний угол ворот Хорватии.
На 70-й минуте Жоау Фелиш получил передачу в центральной зоне у хорватской штрафной, без особых препятствий на силу пробил и мяч рикошетом от рук Ливаковича залетел в сетку ворот.
Хорватия забила гол престижа в компенсированное время. На первой добавленной минут Канселу потерял мяч у своей штрафной. В результате Перишич передачей низом вывел Петковича один на один и тот уверенно поразил ворота Португалии.
Но спустя две минуты, после подачи с углового, Пепе сбросил мяч во вратарскую Хорватии, где Андре Силва затолкал его в сетку ворот.
Отметим, что в этой встрече не принимал участие Криштиану Роналду. У 35-летнего порутгальского футболиста появилась инфекция на пальце ноги.
После этого тура сборная Португалии возглавила группу, набрав 3 очка. На 2-й строчке располагается Франция, также набравшая 3 очка.
В следующем матче Португалия в гостях сыграет против Швеции, а Хорватия на выезде встретится с Францией. Оба матча пройдут 8 сентября. 0