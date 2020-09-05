Португалия — Хорватия: счет матча 4:1, обзор голов

одержала победу над(4:1) в матче 1-го тура группы А3 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче на 41-й минуте открыли португальцы. Канселу здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот.

На 58-й минуте Диогу Жота вышел один на один по месту левого форварда после классной передачи из глубины поля и уверенным ударом поразил дальний угол ворот Хорватии.

На 70-й минуте Жоау Фелиш получил передачу в центральной зоне у хорватской штрафной, без особых препятствий на силу пробил и мяч рикошетом от рук Ливаковича залетел в сетку ворот.

Хорватия забила гол престижа в компенсированное время. На первой добавленной минут Канселу потерял мяч у своей штрафной. В результате Перишич передачей низом вывел Петковича один на один и тот уверенно поразил ворота Португалии.

Но спустя две минуты, после подачи с углового, Пепе сбросил мяч во вратарскую Хорватии, где Андре Силва затолкал его в сетку ворот.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 3 Португалия — Хорватия 4:1 Голы: 1:0 Жоау Канселу (41'), 2:0 Диогу Жота (58'), 3:0 Жоау Фелиш (70'), 3:1 Бруно Петкович (90'), 4:1 Андре Силва (90') Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Сержиу Оливейра, 82'), Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Бернарду Силва (Франсиску Тринкан, 78'), Диогу Жота, Жоау Фелиш (Андре Силва, 88') Хорватия: Доминик Ливакович, Борна Баришич, Деян Ловрен, Тин Едвай, Домагой Вида, Йосип Брекало (Иван Перишич, 61'), Матео Ковачич, Никола Влашич, Марио Пашалич (Марсело Брозович, 61'), Анте Ребич, Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 74') Предупреждения: Тин Едвай (60'), Борна Баришич (71')

Отметим, что в этой встрече не принимал участие Криштиану Роналду. У 35-летнего порутгальского футболиста появилась инфекция на пальце ноги.

После этого тура сборная Португалии возглавила группу, набрав 3 очка. На 2-й строчке располагается Франция, также набравшая 3 очка.

В следующем матче Португалия в гостях сыграет против Швеции, а Хорватия на выезде встретится с Францией. Оба матча пройдут 8 сентября. 0