ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Последний танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?
  • 00:00
    • Сборная Бельгии на выезде обыграла Данию в Лиге наций
  • 23:43
    • Мбаппе принес Франции победу над Швецией, Гризманн не забил пенальти
  • 23:36
    • Португалия без Роналду разгромила Хорватию в Лиге Наций
  • 20:59
    • Англия вырвала победу у Исландии благодаря пенальти на 91-й минуте
  • 21:36
    • Медведев и Рублев вышли в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    Португалия без Роналду разгромила Хорватию в Лиге Наций

    Португалия — Хорватия: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Хорватии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии (4:1) в матче 1-го тура группы А3 Лиги наций УЕФА.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 41-й минуте открыли португальцы. Канселу здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот.

    На 58-й минуте Диогу Жота вышел один на один по месту левого форварда после классной передачи из глубины поля и уверенным ударом поразил дальний угол ворот Хорватии.

    На 70-й минуте Жоау Фелиш получил передачу в центральной зоне у хорватской штрафной, без особых препятствий на силу пробил и мяч рикошетом от рук Ливаковича залетел в сетку ворот.

    Хорватия забила гол престижа в компенсированное время. На первой добавленной минут Канселу потерял мяч у своей штрафной. В результате Перишич передачей низом вывел Петковича один на один и тот уверенно поразил ворота Португалии.

    Но спустя две минуты, после подачи с углового, Пепе сбросил мяч во вратарскую Хорватии, где Андре Силва затолкал его в сетку ворот.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 3
    Португалия — Хорватия 4:1
    Голы: 1:0 Жоау Канселу (41'), 2:0 Диогу Жота (58'), 3:0 Жоау Фелиш (70'), 3:1 Бруно Петкович (90'), 4:1 Андре Силва (90') Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Сержиу Оливейра, 82'), Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Бернарду Силва (Франсиску Тринкан, 78'), Диогу Жота, Жоау Фелиш (Андре Силва, 88') Хорватия: Доминик Ливакович, Борна Баришич, Деян Ловрен, Тин Едвай, Домагой Вида, Йосип Брекало (Иван Перишич, 61'), Матео Ковачич, Никола Влашич, Марио Пашалич (Марсело Брозович, 61'), Анте Ребич, Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 74') Предупреждения: Тин Едвай (60'), Борна Баришич (71')

    Отметим, что в этой встрече не принимал участие Криштиану Роналду. У 35-летнего порутгальского футболиста появилась инфекция на пальце ноги.

    После этого тура сборная Португалии возглавила группу, набрав 3 очка. На 2-й строчке располагается Франция, также набравшая 3 очка.

    В следующем матче Португалия в гостях сыграет против Швеции, а Хорватия на выезде встретится с Францией. Оба матча пройдут 8 сентября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия возьмет именами?
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сдержат ли шведы атакующий потенциал французов?
  • Швеция — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Увезет ли сборная России победу из Будапешта?
  • Венгрия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Венгрия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Испания — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Сербия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мальта — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Косово — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Осака — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры