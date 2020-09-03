Юран: Есть интерес из Португалии и Турции

Бывший главный тренеррассказал о том, где может продолжить карьеру.

«Сейчас провожу предварительные переговоры. Есть интерес и из Европы (Португалия), и из Турции. Там все-таки судят тренера по результату. А после финала Кубка России действительно есть хорошие определенные предложения»,- цитирует Юрана News.ru.

«Думаю, что в течение двух недель я определюсь. Для меня самое главное — задачи клуба, это определяющий фактор. Если задач нет, то мне это неинтересно, нужно всегда стремиться вверх. Финансовая и личная часть опускается на второе место», — добавил тренер.

Напомним, Юран вывел «Химки» в РПЛ, а также в финал Кубка России. Перед началом нового сезона он был уволен из клуба. 0