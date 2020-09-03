Россия — Сербия: счет матча 3:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв домашнем матче Лиги наций.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:1.

Первый тайм прошел без голов, но уже через три минуты после перерыва Артем Дзюба вывел хозяев вперед, реализовав пенальти, который заработал Зелимхан Бакаев.

На 69-й минуте команда Станислава Черчесова удвоила преимущество. Блестящий гол забил Вячеслав Караваев, закрутив мяч в девятку с линии штрафной площади.

На 78-й минуте Стефан Митрович сократил отставание сербов, замкнув прострельную передачу от Дарко Лазовича.

Однако еще через три минуты дубль оформил Дзюба, который воспользовался небрежным падением Николы Максимовича и прицельно пробил в угол.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 Россия — Сербия 3:1 Голы: 1:0 Артём Дзюба (пенальти) (48'), 2:0 Вячеслав Караваев (69'), 2:1 Александр Митрович (78'), 3:1 Артём Дзюба (81') Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов (Роман Нойштедтер, 77'), Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Зелимхан Бакаев (Антон Миранчук, 68'), Роман Зобнин, Юрий Жирков (Далер Кузяев, 80'), Алексей Ионов, Артём Дзюба Сербия: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович (Александар Коларов, 65'), Никола Миленкович, Никола Максимович, Неманья Максимович (Адем Ляич, 85'), Дарко Лазович, Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич (Филип Джуричич, 65'), Александр Митрович Предупреждения: Страхиня Павлович (46'), Никола Максимович (58')

В еще одном матче этой группы сборная Турции у себя дома проиграла Венгрии — 0:1.

Единственный гол на 80-й минуте забил Доминик Собослаи.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 Турция — Венгрия 0:1 Гол: 0:1 Доминик Собослаи (80') Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Мерих Демирал, Мерт Мюльдюр, Ахмед Кутуджу (Юсуф Язиджи, 46'), Мерт Хакан Яндаш (Ирфан Кавечи, 58'), Хакан Чалханоглу, Эмре Кылынч (Кенан Караман, 76'), Кан Айхан, Бурак Йилмаз Венгрия: Петер Гулачи, Adam Lang, Attila Szalai, Attila Fiola, Вилли Орбан, Адам Надь, Доминик Собослаи, Филип Холендер, Давид Шигер (Андраш Шчафер, 60'), Роланд Шаллаи (Жолт Кальмар, 82'), Адам Салаи (Неманья Николич, 71') Предупреждения: Бурак Йилмаз (37'), Давид Шигер (45'), Attila Fiola (59'), Adam Lang (75'), Ирфан Кавечи (90')

6 сентября сборная России отправится в гости к Венгрии, а Сербия дома примет Турцию. 0