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    УЕФА назвал символическую команду сезона Лиги Европы

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    УЕФА назвал состав символической команды лучших игроков Лиги Европы сезона-2019/2020.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    В ее состав вошли 23 футболиста:

    Вратари: Самир Ханданович («Интер»), Яссин Буну («Севилья»), Карл-Йохан Джонссон («Копенгаген»).

    Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас, Жюль Кунде (все — «Севилья»), Стефан де Ври («Интер»), Джонатан Та («Байер»), Конор Коади («Вулверхэмптон»).

    Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба — «Манчестер Юнайтед»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хаверц («Байер»), Тайсон («Шахтер»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Фрай («Базель»).

    Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед», Лукас Окампос, Мунир, Люк де Йонг (все — «Севилья»).

    Победителем Лиги Европы-2019/20 стала «Севилья», которая в финале выиграла у «Интера» со счетом 3:2

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