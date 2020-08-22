ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиОни сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги
  • 16:04
    • «Урал» обыграл «Краснодар» благодаря быстрому голу
  • 23:55
    • «Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы, в шестой раз выиграв турнир
  • 15:51
    • Злобин перешел из «Бенфики» в другой португальский клуб
  • 08:17
    • Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ
  • 07:31
    • Немков нокаутом победил Бейдера и стал чемпионом Bellator
    Все новости спорта

    Тульский «Арсенал» и московское «Динамо» объявили стартовые составы

    «Арсенал» Тула — «Динамо» Москва: составы, коэффициенты, онлайн

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Арсенал» Тула и «Динамо» Москва огласили составы команд на матч 4-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 22 августа.

    «Арсенал» — «Динамо»
    «Арсенал» — «Динамо»

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Ковалев, Луценко.

    Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Громыко, Аджоев, Минаев.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жье.

    Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

    Матч начнется в 17:30 мск.

    Коэффициент на победу «Арсенала» — 4,40, на ничью — 3,32, а на «Динамо» — 1,97.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли безвыигрышная серия Слуцкого в матче с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Динамо» продлит свою серию?
  • «Арсенал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Поветкин и Уайт пройдут всю дистанцию?
  • Уайт — Поветкин. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры