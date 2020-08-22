«Арсенал» Тула — «Динамо» Москва: составы, коэффициенты, онлайн

огласили составы команд на матч 4-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 22 августа.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Ковалев, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Громыко, Аджоев, Минаев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

Матч начнется в 17:30 мск.

Коэффициент на победу «Арсенала» — 4,40, на ничью — 3,32, а на «Динамо» — 1,97.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0