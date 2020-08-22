«Арсенал» — «Динамо». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года

22 августа состоится 4 тур российской Премьер-лиги. В одном из матчей встретятся «Арсенал» и «Динамо». Поединок пройдет в Туле на стадионе «Арсенал». Начало в 17:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Динамо».

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» проиграл два последних тура. Команда находится возле зоны вылета на 14 месте. Однако один пункт хозяева набрали. Они сыграли вничью с «Ахматом» в первом туре.

В последующих двух турах «канониры» проиграли «Уфе» с боевым счетом 2:3, а затем уступили на выезде «Краснодару» 2:0.

Если учитывать концовку предыдущего сезона, когда «Арсенал» сыграл (0:0) с «Уфой», то это уже четвертая игра без побед подряд для хозяев. Более того, коллектив забивал лишь в одной из этих четырех игр.

«Динамо»

«Динамо» очень хорошо стартовало и благодаря этому сейчас занимает второе место в таблице с семью очками. В активе клуба две победы и одна ничья.

Все прогнозы на РПЛ

В первом туре «динамики» переиграли на выезде «Урал» со счетом 0:2. После этого была нулевая с «Ротором», однако в третьем туре Кирилла Новикова снова выиграл и на этот раз у «Ростова» (2:0).

За эти три тура «Динамо» ни разу не пропустило, имея на своем счету разницу +4. Лучше только у «Зенита».

Отметим, что в РПЛ коллектив Новикова выиграл 3 последних гостевых поединка.

Прогноз и ставка

«Динамо» набрало хороший ход и вполне справедливо команду можно считать фаворитом. По мнению букмекеров, так и есть — 2.08 против 3.95.

Две прошлые игры команды провели нерезультативно — 0:1 победа «Арсенала» и 1:1 в Москве.

Наши прогноз и ставка на этот матч — «Динамо» не проиграет и ТМ 2.5. Коэффициент составляет 2.05. 0