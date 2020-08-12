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    ПСЖ вырвал победу у «Аталанты» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

    «Аталанта» — ПСЖ: счет матча 1:2, обзор голов

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    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Аталанта» проиграла ПСЖ.

    Эрик-Максим Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал ЛЧ
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал ЛЧ

    Поединок, который прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», завершился со счетом 1:2 (1:0) в пользу итальянского коллектива.

    На 27-й минуте хорватский хавбек бергамцев Марио Пашалич вывел вперед Итальянцев. Он получил мяч в штрафной соперника, после чего в одно касание нанес удар в левый верхний угол ворот. Справиться с этим выстрелом Навасу не удалось.

    Счет 1:0 держался до последних минут матча, однако уже в компенсированное арбитром время парижане сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала на 90-й минуте гол забил Маркиньос, а еще через две минуты Эрик-Максим Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал.

    Отметим, что парижане вышли в полуфинал турнира впервые за 25 лет. В последний раз ПСЖ играл в этой стадии турнира в сезоне-94/95, но по сумме двух матчей уступил «Милану» (0:1, 0:2).

    В следующей стадии Лиги чемпионов ПСЖ встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико». Матч пройдет в Лиссабоне 13 августа.

    Лига чемпионов, 1/4 финала.
    «Аталанта» (Бергамо, Италия) — «ПСЖ» (Париж, Франция) — 1:2 (1:0)
    Голы: Пашалич, 27 (1:0). Маркиньос, 90 (1:1). Шупо-Мотинг, 90+3 (1:2)«Аталанта»: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) — Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) — Сапата (Да Рива, 82)ПСЖ: Навас (Рико, 79) — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) — Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), НеймарПредупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино — Бернат, Эррера, Паредес
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