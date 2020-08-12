«Аталанта» — ПСЖ: счет матча 1:2, обзор голов

В четвертьфинале Лиги чемпионовпроиграла

Поединок, который прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», завершился со счетом 1:2 (1:0) в пользу итальянского коллектива.

На 27-й минуте хорватский хавбек бергамцев Марио Пашалич вывел вперед Итальянцев. Он получил мяч в штрафной соперника, после чего в одно касание нанес удар в левый верхний угол ворот. Справиться с этим выстрелом Навасу не удалось.

Счет 1:0 держался до последних минут матча, однако уже в компенсированное арбитром время парижане сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала на 90-й минуте гол забил Маркиньос, а еще через две минуты Эрик-Максим Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал.

Отметим, что парижане вышли в полуфинал турнира впервые за 25 лет. В последний раз ПСЖ играл в этой стадии турнира в сезоне-94/95, но по сумме двух матчей уступил «Милану» (0:1, 0:2).

В следующей стадии Лиги чемпионов ПСЖ встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико». Матч пройдет в Лиссабоне 13 августа.