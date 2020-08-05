«Шахтер» — «Вольфсбург»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу надв ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 3:0.

В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «горняков», но, посмотрев видеоповтор, изменил решение, ведь увидел, что Давид Хочолава нарушил правила за пределами штрафной. При этом защитник получил красную карточку.

Но буквально через три минуты составы команд уравнялись. Джон Энтони Брукс получил вторую желтую карточку за грубый фол на Жуниоре Мораесе.

Первый гол был забит за две минуты до конца основного времени. Додо прострелил в центр штрафной, а Мораес в касание поразил ближний угол.

Затем уже в компенсированное время отличился Манор Соломон, забивший в быстрой контратаке. Победную точку поставил Мораес, оформив дубль.

Лига Европы. 1/8 финала «Шахтер» (Украина) — «Вольфсбург» (Германия) — 3:0 (0:0) Голы: Мораес, 89 (1:0). Соломон, 90+1 (2:0). Мораес, 90+3 (3:0)«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик, Марлос (Соломон, 77), Маркос Антониу (Коваленко, 74), Мораес«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 83), Тиссеран, Понграчич, Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 76), Жуан Виктор, Гинчек (Мармуш, 62), ВегхорстПредупреждения: Брукс, 57. Кривцов, 60. Шлагер, 71. Арнольд, 87Удаления: Хочолава, 68. Брукс, 70

В Германии «Шахтер» победил 2:1, поэтому выиграл противостояние с общим счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Айнтрахтом» или «Базелем». 0