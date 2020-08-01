Артета намерен строить команду вокруг Обамеянга

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в финальном матче Кубка Англии.

Дубль в составе «канониров» оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Трудное начало, пропустили быстрый гол. Если я что-то знаю об этих игроках, так это то, что они не сдаются. Мы сыграли, вероятно, лучшие 30 минут с тех пор, как я возглавил клуб. Горжусь тем, что представляю этих футболистов и этот клуб.

Для нас это двойная награда. Важно, чтобы этот клуб выступал в еврокубках. Мы все сделали это, поэтому я счастлив. Игроки были измотаны. Они приложили огромные усилия, несмотря на коронавирус. Они поддерживали себя в форме, поэтому я рад за них.

Обамеянг знает, что я думаю о нем. Я хочу построить вокруг него команду. Думаю, он хочет остаться, и дело только в том, чтобы закрыть сделку.

Думаю, подобные моменты помогут ему осознать и поверить, что мы на правильном пути, и он является большой частью этого. Его любят все в клубе. Надеюсь, он останется с нами», — приводит слова Артеты BBC. 0