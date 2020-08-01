«Арсенал» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу надв финальном матче Кубка Англии.

Встреча, которая прошла на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1.

«Синие» вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Кристиан Пулишич нанес точный удар, воспользовавшись пасом пяткой от Оливье Жиру.

«Канониры» отыгрались на 28-й минуте усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга, который сначала заработал пенальти, а затем сам его реализовал.

На 67-й минуте Обамеянг оформил дубль, забив с передачи Николя Пепе.

Еще через шесть минут «Челси» остался в меньшинстве — Матео Ковачич получил вторую желтую карточку, наступив на ногу Граниту Джаке.

Для «Арсенала» это уже 14-й завоеванный Кубок Англии. По этому показателю он является лидером в стране. На счету «Челси» восемь таких трофеев. 0