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    Митрюшкин может продолжить карьеру в России

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    Российский голкипер Антон Митрюшкин не останется в «Монако» и может продолжить карьеру на родине.

    Антон Митрюшкин
    Антон Митрюшкин

    Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    В числе клубов, интересующихся Митрюшкиным, нет «Спартака», воспитанником которого является голкипер.

    Митрюшкин находился на просмотре в «Монако», тренировался с «монегасками» две недели, сыграл около 30 минут в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», но на вторую встречу, со «Стандардом», его уже не взяли

    Ранее у голкипера истек контракт со швейцарским «Сьоном», за который он выступал с 2016 года. В последнее время Митрюшкин мало играл из-за травмы. 0

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