Митрюшкин может продолжить карьеру в России

Российский голкиперне останется ви может продолжить карьеру на родине.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В числе клубов, интересующихся Митрюшкиным, нет «Спартака», воспитанником которого является голкипер.

Митрюшкин находился на просмотре в «Монако», тренировался с «монегасками» две недели, сыграл около 30 минут в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», но на вторую встречу, со «Стандардом», его уже не взяли

Ранее у голкипера истек контракт со швейцарским «Сьоном», за который он выступал с 2016 года. В последнее время Митрюшкин мало играл из-за травмы. 0